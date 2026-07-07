Trabajadores con cáncer no podrán ser despedidos. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini / Imagen referencial)
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Daniel Seclen Parraguez
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La reciente aprobación del reglamento de la Ley 32431 marca un nuevo paso en la protección laboral de las personas diagnosticadas con cáncer. La norma no solo ratifica que el despido motivado por esta enfermedad será considerado nulo, sino que además establece criterios concretos para determinar cuándo existe una presunta discriminación, qué obligaciones deben cumplir los empleadores y cómo se deben adaptar los puestos de trabajo para garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados.

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