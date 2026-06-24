Especialistas advierten que una elección profesional sin suficiente información puede derivar en cambios de carrera, deserción universitaria y dificultades de inserción laboral. Foto: Composición Gestión/IA.
Especialistas advierten que una elección profesional sin suficiente información puede derivar en cambios de carrera, deserción universitaria y dificultades de inserción laboral. Foto: Composición Gestión/IA.
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Giancarlos Torres
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La orientación vocacional suele aparecer en la vida de muchos estudiantes cuando la secundaria está por terminar y la presión por elegir una carrera ya es inminente. Sin embargo, especialistas consultados por Gestión coinciden en que ese enfoque llega tarde. Las consecuencias no solo se reflejan en cambios de carrera, deserción universitaria o frustración personal, sino también en costos económicos para las familias y en una creciente desconexión entre la formación profesional y las necesidades del mercado laboral.

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