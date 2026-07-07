Si bien la resolución de la Sunafil está referida al pago de vacaciones vía un cheque, el mismo requisito de acreditación aplica para el pago de remuneraciones o cualquier otro abono de carácter laboral.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

El Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) de la Sunafil, en una reciente resolución, aclaró una controversia respecto a los medios de pago que puede usar un empleador para acreditar el abono a sus trabajadores.

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