El complejo Wyndham Grand Costa del Sol Aeropuerto incorporará una segunda torre que elevará su capacidad a 587 habitaciones, convirtiéndose, según la empresa, en el mayor desarrollo hotelero integrado del Perú. (Foto: Difusión)
El complejo Wyndham Grand Costa del Sol Aeropuerto incorporará una segunda torre que elevará su capacidad a 587 habitaciones, convirtiéndose, según la empresa, en el mayor desarrollo hotelero integrado del Perú. (Foto: Difusión)
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Eduardo Sotelo
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Invertir suele ser una consecuencia del crecimiento. Pero, en ocasiones, también es una apuesta por el futuro. Esa parece ser la lógica que hoy mueve a Costa del Sol. Mientras proyecta cerrar el 2026 con ingresos 25% superiores a los del año pasado, la cadena hotelera decidió acelerar el desarrollo del que será el mayor complejo hotelero integrado del Perú, convencida de que obras como el nuevo aeropuerto Jorge Chávez y el Puerto de Chancay, sumadas a un entorno más favorable para el turismo, pueden abrir un nuevo ciclo de crecimiento para el sector y los viajes corporativos en el país.

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