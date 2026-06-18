El gobierno destinó aproximadamente S/10 millones para ejecutar mejoras en infraestructura turística y servicios básicos en las ciudades que formarían parte de la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre de este año, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez.

El titular del Mincetur señaló que los recursos permitirán acondicionar espacios y fortalecer la capacidad de atención de los destinos que recibirán al primer pontífice con nacionalidad peruana.

“Nos han ayudado en la suma de diez millones para mejorar la infraestructura, señalética y servicios básicos para recibir al Papa como se debe”, manifestó, informó Canal N.

Gómez precisó que las intervenciones se concentrarán principalmente en el norte del país, incluyendo las regiones de Lambayeque, Piura y La Libertad, zonas estrechamente vinculadas a la labor pastoral que desarrolló León XIV antes de ser elegido pontífice.

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Organización de la visita

Respecto a la organización de la visita, el ministro indicó que todavía no ha sostenido una reunión con el presidente José María Balcázar para abordar los detalles del viaje apostólico.

Sin embargo, señaló que espera ser convocado una vez que el mandatario retorne al país tras su encuentro con el Santo Padre en el Vaticano.

“Entiendo que nos va a convocar a su llegada para tratar el tema con mayor detalle”, afirmó. El titular del Mincetur destacó además la importancia histórica de la visita de León XIV, al tratarse del primer papa peruano que llegará al país como máxima autoridad de la Iglesia Católica.

“Es una emoción no solamente para el Ejecutivo, sino para todos los peruanos. Hemos tenido la visita de otros papas y ahora que nos visita el papa peruano es una emoción muy grande”, sostuvo.

Consultado sobre el impacto de la denominada “Ruta del Papa”, iniciativa impulsada tras la elección de León XIV para promover los lugares donde desarrolló su labor pastoral, Gómez señaló que la llegada del pontífice generará beneficios económicos y turísticos para las regiones involucradas.

“El beneficio es grande. Va a mejorar el turismo, vamos a tener mayor turismo receptivo y se va a promover la Ruta del Papa”, indicó. No obstante, remarcó que el significado de la visita trasciende el aspecto económico. Según explicó, la presencia del pontífice también fortalecerá la fe y la identidad religiosa de millones de peruanos.

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Ministro Gómez señaló que la llegada del pontífice generará beneficios económicos y turísticos para las regiones involucradas. (EFE/ Angel Medina G.).

Conferencia Episcopal ya trabaja en la organización de la visita pastoral del pontífice

La Iglesia Católica en el Perú inició los preparativos para la visita pastoral del papa León XIV, prevista para noviembre de este año, con una agenda que incluiría misas multitudinarias y encuentros con diversos sectores de la sociedad, según informó monseñor Guillermo Elías Millares, obispo auxiliar de Lima.

Explicó que la Conferencia Episcopal Peruana se encuentra elaborando una propuesta de itinerario que será presentada a la Santa Sede. Sin embargo, precisó que la decisión final sobre las ciudades y actividades que realizará el pontífice corresponde exclusivamente al Vaticano.

Monseñor Elías indicó que la Iglesia peruana ha diseñado un plan de trabajo dividido en tres etapas: la preparación previa a la llegada del papa, las actividades durante su permanencia en el país y el acompañamiento posterior a la visita.

El obispo auxiliar adelantó que la propuesta inicial contempla ciudades como Piura, Chiclayo, Lima y Callao, aunque remarcó que aún no existe una confirmación oficial de los destinos que serán incluidos en el recorrido papal. “Estamos pensando desde la Conferencia Episcopal en Piura, Chiclayo, Lima, el Callao. Hay varias propuestas”, señaló.

Asimismo, confirmó que la agenda pastoral incluirá celebraciones religiosas masivas y actividades dirigidas a distintos grupos de la población. “Por supuesto que habrá misas masivas. Habrá encuentros del Papa con jóvenes, familias, migrantes y pobres, porque es una visita pastoral”, sostuvo.