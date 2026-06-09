El papa, nacido en Estados Unidos, y Bad Bunny tienen en común el haber sido blanco de las críticas del presidente norteamericano Donald Trump. (Foto: Composición de Gestión)
El papa, nacido en Estados Unidos, y Bad Bunny tienen en común el haber sido blanco de las críticas del presidente norteamericano Donald Trump. (Foto: Composición de Gestión)
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Agencia EFE
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León XIV mantuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny el lunes en Madrid tras un evento multitudinario que tuvo el papa en el estadio Santiago Bernabéu, indicó este martes el Vaticano.

indicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a periodistas en Barcelona, donde se encuentra el papa en el marco de su visita a España.

La posibilidad de que un encuentro entre el papa, que estuvo desde el sábado hasta este martes en Madrid, y la estrella puertorriqueña, que actúa estos días en la capital española, había sido un tema debatido en los medios españoles.

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De hecho, el papa hizo referencia a los conciertos del cantante en el vuelo que lo trajo a Madrid, al ser preguntado sobre reportes que hablan de un mayor interés de los jóvenes por la religión.

“Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo”, dijo el papa, de 70 años, en ese momento.

El papa, nacido en Estados Unidos, y Bad Bunny tienen en común el haber sido blanco de las críticas del presidente norteamericano Donald Trump.

El papa León XIV durante su visita al parlamento en Madrid, España. Foto: EFE/EPA/Yara Nardi
El papa León XIV durante su visita al parlamento en Madrid, España. Foto: EFE/EPA/Yara Nardi

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