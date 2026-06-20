Robo en un hotel: cuándo el establecimiento podría estar obligado a responder | Foto: Generada con Chatgpt | GEC
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Gerardo Rosales Diaz
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Viajar suele implicar confiar en que el hotel brindará condiciones adecuadas de seguridad para los huéspedes y sus pertenencias. Sin embargo, cuando desaparecen objetos de valor durante una estadía, surge una pregunta que no siempre tiene una respuesta clara: ¿el hotel debe responder por la pérdida o el viajero debe asumir el daño?

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