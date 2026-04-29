Viajar ya no se trata únicamente de elegir un destino, sino de cómo aprovechar mejor cada tramo del recorrido. Hoy en día, los viajeros priorizan la eficiencia, tanto en tiempo como en presupuesto y en ese sentido, las conexiones se han convertido en una oportunidad.

Sin embargo, en la práctica, muchos itinerarios aún desaprovechan ese potencial, especialmente en viajes internacionales en los que queremos aprovechar cada momento.

Frente a esta realidad, iniciativas como el programa Panamá Stopover, impulsado por Copa Airlines en alianza con PROMTUR Panamá, apuntan justamente a transformar una conexión en una experiencia completa, sin costo adicional en la tarifa aérea.

De la conexión al destino

Se trata de una alternativa que propone cambiar la lógica del viaje. A través del programa Panamá Stopover, los pasajeros pueden integrar una parada en Panamá dentro de su itinerario gratis y sin pagar más en su boleto. En términos simples, se trata de sumar un segundo destino del viaje original bajo una lógica clara: dos destinos por el precio de uno.

La propuesta permite permanecer en el país desde un día hasta un máximo de 15 días, ya sea en el trayecto de ida o de regreso. Ahora este programa permite una estadía más amplia frente a los 7 días que permitían antes, abriendo así nuevas posibilidades para explorar el destino con mayor calma y profundidad.

El principio es claro: convertir el tiempo de conexión en parte activa del viaje, bajo una lógica cada vez más valorada por los pasajeros para obtener más experiencias sin incrementar el costo.

Una tendencia en crecimiento

El interés por este tipo de iniciativas no es menor. Solo en 2025, más de 200 mil viajeros aprovecharon este programa para transformar su itinerario en una experiencia doble, lo que representó un crecimiento significativo frente a años anteriores. Para 2026, la proyección apunta a alcanzar los 250 mil visitantes.

Este aumento refleja un cambio en la forma de viajar: itinerarios más flexibles, decisiones más informadas y una mayor disposición a incorporar experiencias adicionales sin complicar la planificación.

Panamá: diversidad en distancias cortas

Parte del atractivo de esta propuesta está en el propio destino. Panamá concentra, en distancias cortas, una combinación de experiencias diversas que dialogan bien con las preferencias del viajero peruano.

En la ciudad, el contraste entre historia y modernidad se hace evidente en recorridos que pueden ir desde el Casco Antiguo, con su arquitectura colonial, hasta zonas contemporáneas con oferta gastronómica y vistas urbanas. La escena culinaria, además, incorpora influencias diversas que la convierten en un punto de interés para quienes valoran la comida como parte central del viaje.

A pocos minutos del entorno urbano, la experiencia cambia de ritmo. Espacios naturales como parques y reservas permiten actividades al aire libre, mientras que otros destinos dentro del país amplían la oferta hacia playas y regiones con identidad propia. Esta cercanía entre ciudad, cultura y naturaleza facilita itinerarios variados sin necesidad de grandes desplazamientos.

A ello se suman destinos como Bocas del Toro o ciudades como David, donde la experiencia se amplía hacia playas, naturaleza y propuestas vinculadas al café, lo que permite aprovechar mejores estancias más largas en el país.

Más opciones, misma lógica de viaje

También se añaden beneficios exclusivos a través de alianzas con hoteles, restaurantes y actividades que amplían las alternativas disponibles durante la estadía, garantizando la personalización de la experiencia según intereses y tiempo.

El resultado es un modelo de viaje más flexible, donde la conexión se integra como una decisión estratégica dentro del itinerario.

¿Cómo hacer Stopover en Panamá?

Planificar está parada es un proceso sencillo. Antes de comprar su boleto, el viajero puede definir cuántos días desea permanecer en Panamá y especificar que desea incluir esta parada dentro de su itinerario.

La reserva se puede realizar a través de los canales de Copa Airlines, incluyendo su sitio web oficial aquí, centros de atención y agencias de viajes. También es posible encontrar más información y condiciones en plataformas como stopoverinpanama.com.

Una nueva forma de entender el viaje

A medida que las prioridades de los viajeros evolucionan, propuestas como Panamá Stopover evidencian un cambio en la manera de planificar: no se trata solo de llegar a destino, sino de aprovechar mejor cada parte del recorrido.

En esa lógica, sumar una parada que no implica un costo adicional, y que además amplía las experiencias del viaje, deja de ser un beneficio puntual para convertirse en una forma más estratégica de viajar. De esta manera, propuestas como Panamá Stopover invitan a que, en tus próximas vacaciones, hagas una parada en Panamá.

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