Además de la actividad hípica, el predio de 100 hectáreas del Jockey Club en Surco busca transformarse en un espacio multidisciplinario para albergar desde ferias comerciales hasta un coliseo para conciertos. (Foto: GEC)
Además de la actividad hípica, el predio de 100 hectáreas del Jockey Club en Surco busca transformarse en un espacio multidisciplinario para albergar desde ferias comerciales hasta un coliseo para conciertos. (Foto: GEC)
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Eduardo Sotelo
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El Jockey Club del Perú ha iniciado un proceso de transformación operativa y comercial que busca redefinir su futuro financiero. Tras contener una caída sostenida de una década en su negocio principal, la institución no solo ha logrado estabilizar sus ingresos, sino que hoy ejecuta un proceso de transformación para diversificar sus fuentes de recursos, modernizar su patrimonio predial en sus instalaciones en Monterrico y atraer a una nueva audiencia.

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