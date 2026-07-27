“Sostenemos un crecimiento positivo en todas nuestras fuentes de ingreso. La principal, que es la actividad hípica y representa el 60% de la facturación de la institución, cerró el primer semestre del 2026 con un incremento de cerca del 8.20% frente al mismo periodo del 2025. Esto consolida una tendencia, pues el año pasado habíamos crecido un 5% respecto al 2024″, explicó a Gestión Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú.

Para el cierre del presente ejercicio, la expectativa de la directiva es consolidar esta expansión en la división hípica y dinamizar sus otras unidades operativas para asegurar la sostenibilidad del club a largo plazo.

LEA TAMBIÉN: El negocio del pádel despega en Perú: expansión, sponsors premium y nueva federación

Un plan maestro inmobiliario

Más allá de las carreras, el Jockey Club, ubicado en el distrito de Surco, posee un valioso patrimonio predial en una zona estratégica de Lima. Con el objetivo de darle sostenibilidad financiera y generar flujos de caja recurrentes, la junta directiva elabora un Plan Maestro Inmobiliario junto a una consultora internacional.

El proyecto evalúa la explotación de parcelas en desuso dentro del recinto para definir los mejores usos de suelo y modelos de negocio.

“Le hemos encargado a una consultora internacional de prestigio un análisis sobre nuestros espacios inmobiliarios para trazar una hoja de ruta. Estos proyectos grandes requieren de dos a cuatro años para su estructuración, permisología y ejecución”, reveló Chávez.

“Evaluamos alternativas que van desde desarrollos residenciales familiares o un coliseo para conciertos, hasta infraestructura educativa o la ampliación de áreas comerciales”, agregó. El negocio inmobiliario y alquiler de espacios para eventos corporativos representa entre el 22% y 25% de los ingresos del club. Las instalaciones acogen actividades de firmas como Interbank, BCP o Chinalco.

El acceso libre a la tribuna popular convoca en promedio a 5,000 personas los fines de semana ordinarios, una cifra que supera los 20,000 espectadores durante la disputa del histórico Clásico Independencia en Fiestas Patrias. (Foto: Jesús Saucedo/@photo.gec)

Evolución de los ingresos y ecosistema del club

Al analizar la trayectoria financiera reciente, el vocero enumeró el crecimiento sostenido que ha registrado la institución desde el 2023 hasta este año, periodo en el que se ha logrado estabilizar la facturación global y encaminar una expansión constante en todas sus líneas.

En ese ecosistema, los ingresos brutos y el movimiento económico global que generan las diferentes actividades del club —sumando la hípica, eventos, concesiones y la operación institucional— alcanzan una cifra que bordea entre los 100 y 102 millones de soles anuales.

Este volumen de facturación le otorga el respaldo financiero necesario para apalancar las inversiones en infraestructura y tecnología proyectadas para los próximos años.

LEA TAMBIÉN: Los cambios que realizan los clubes de esparcimiento para atraer visitantes

Objetivo: captar público joven

Uno de los pilares para dinamizar las carreras ha sido romper con el esquema tradicional de difusión y convertir el hipódromo en un centro de entretenimiento multidisciplinario. El club ha volcado sus esfuerzos a plataformas como Instagram y TikTok, adaptando su lenguaje hacia los jóvenes y generando contenidos que superan las 500,000 visualizaciones.

A ello se suma la organización de eventos temáticos. Un ejemplo reciente fue una fecha dedicada a la comunidad del cosplay y anime, que logró reunir a más de 15,000 asistentes.

“Tuvimos el hipódromo abarrotado de jóvenes, de los cuales el 90% pisaba el lugar por primera vez. Vinieron por un show de su interés, pero luego muchos se interesaron en las carreras”, destacó el ejecutivo, quien espera que este tipo de acercamiento se concrete en nuevos socios. “Buscamos complementar la hípica con shows musicales, gastronomía y seguridad para ofrecer una experiencia completa”, añadió.

LEA TAMBIÉN: De la Copa Perú a pensar en la Libertadores: así busca crecer el negocio de Garcilaso

Como parte de esta apertura hacia nuevos públicos, el club realiza activaciones gratis y mantiene el acceso libre en su tribuna popular, permitiendo que miles de familias disfruten de las instalaciones. Este factor registra afluencias promedio de 5,000 personas los fines de semana ordinarios.

El pico máximo de asistencia se vive en el Clásico Independencia, la competencia insignia del calendario nacional corrida ininterrumpidamente desde 1919 como parte de los festejos oficiales por Fiestas Patrias, donde se llegan a congregar más de 20,000 espectadores.

En paralelo, la institución concretó hace unos días el lanzamiento de su nueva aplicación móvil. La herramienta busca simplificar el juego online y brindar mayor agilidad para conectar con usuarios jóvenes.

Danilo Chávez, presidente del Jockey Club del Perú, proyecta que las inversiones en áreas sociales, coworking y zonas recreativas permitirán captar entre 50 y 70 nuevos socios al año. Cada nuevo socio hace un pago de US$ 25 mil y paga una mensualidad de US$ 275. (Foto: Archivo GEC)

Propiedad compartida como negocio de los caballos

En el frente de la crianza y competencia, el Jockey Club busca desmitificar la idea de que ser propietario de un caballo es un privilegio exclusivo. Para ello, impulsa la propiedad participativa o sindicatos equinos, un esquema extendido en Estados Unidos y Europa.

Bajo este modelo, la propiedad de un ejemplar se divide en cuotas, permitiendo a grupos de amigos o pequeños inversionistas asumir una participación y compartir los costos de mantenimiento.

“El mantenimiento mensual de un caballo de carrera, que incluye alimentación de atleta, veterinario, herraje y peón, se ubica en torno a los US$ 400. Si un grupo de cinco personas se asocia, el costo individual baja a US$ 80 mensuales. Esto le da mucha fluidez al mercado”, detalló Chávez.

LEA TAMBIÉN: Adidas ajusta su estrategia en Perú ante un nuevo perfil del consumidor deportivo

Infraestructura, deportes de élite e inversiones

El tercer motor de ingresos lo constituyen las aportaciones sociales, que representan cerca del 18% de la facturación. El club cuenta con una base de 5,000 socios activos, divididos entre un 55% de vitalicios y un 45% de asociados regulares.

Para sostener el valor de la membresía, la institución destina anualmente alrededor de US$ 150,000 a la modernización de sus instalaciones sociales y deportivas. A la par, el club ha fortalecido su presencia en el circuito polideportivo de alto nivel, albergando competencias hípicas internacionales y este año será sede de la Copa Davis de tenis.

“Estas mejoras nos permiten captar entre 50 y 70 nuevos socios al año, lo que representa un ingreso cercano al millón de dólares anuales”, concluyó Chávez.

LEA TAMBIÉN: ¿Al estilo WWE? La lucha del wrestling peruano por consolidarse como industria