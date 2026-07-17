La tasa de rentabilidad mide el ingreso anual por alquilar un inmueble, en comparación a la inversión que demandó su compra. Imagen: Century 21 Perú.
La tasa de rentabilidad mide el ingreso anual por alquilar un inmueble, en comparación a la inversión que demandó su compra. Imagen: Century 21 Perú.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

Al invertir en un inmueble una variable clave será conocer el nivel de rentabilidad que ofrecerá esta inversión. En el mercado inmobiliario la tasa de rentabilidad, también denominada ratio de capitalización, mide el ingreso anual por alquilar un inmueble, en comparación a la inversión que demandó su compra.

TE PUEDE INTERESAR

Alquileres subieron en 12 distritos de Lima: Jesús María lidera alza con 11.6% el último año
Cuota de mantenimiento en un condominio: ¿todos los propietarios deben pagar igual?
Ingresos por alquiler sin ser propietario: así puedes invertir en inmuebles
Sube precio de alquiler de casas de playa: Las zonas de mayor demanda

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.