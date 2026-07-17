“Por ejemplo, si un inmueble genera US$ 20,000 de ingresos en renta en un año, y el inmueble costó US$ 200,000, eso significa que tiene un ratio de capitalización (rentabilidad) del 10%. Es decir, cada año se recupera el 10% de la inversión”, explicó Julio Muñiz, CEO de la agencia inmobiliaria Century 21 Perú.

Los alquileres de los locales comerciales suelen tener contratos de largo plazo, partiendo de un mínimo de entre tres a cinco años. Imagen: Century 21 Perú.

¿Qué tipo de inmuebles resultan más rentables? Julio Muñiz refiere que los locales comerciales ofrecen una mayor rentabilidad, en comparación a la inversión de una vivienda para alquiler. Un reporte de Century 21 Perú muestra que el Top 10 de los distritos con mayor rentabilidad de locales comerciales y oficinas se ubica en el rango de entre 7.20% y 9% (ver cuadro).

“En Lima los ratios de capitalización más altos están en los locales comerciales. Son difíciles conseguirlos, pues hay una oferta limitada de locales comerciales; pero una vez que se consiguen locales, terminan siendo de buen retorno”, subrayó Muñiz.

Agregó que los alquileres de los locales comerciales suelen tener contratos de largo plazo, partiendo de un mínimo de entre tres a cinco años. “Ingresar a un local comercial significa realizar una inversión importante de implementación por parte del inquilino, por lo que requiere de compromisos de largo plazo con el propietario”, apuntó Muñiz.

La rentabilidad al alquilar una vivienda

En el caso de la compra de una vivienda con fines de alquiler, el Top 10 de mayores rentabilidades se ubica en el rango de entre 4.3% y 7.1%, según muestra un reporte del portal inmobiliario Urbania. Es decir, este rango está por debajo de la rentabilidad de locales comerciales y oficinas.

Actualmente, la zona de Chorrillos ubicada al lado de Barranco, frente al malecón, es la zona más rentable de Lima, con un retorno de 7.1% (ver cuadro). Esta zona urbanísticamente es similar a la vecina Barranco, por lo que en los últimos años se han desarrollado atractivos proyectos inmobiliarios con vista al mar.

Carlos Vourakis, gerente de proyectos en DMayo Real Estate, explicó que a esta zona de Chorrillos, ubicada frente a la clínica Maison de Sante, también se le denomina Malecón Costa Sur.

“Es un malecón con características de Barranco; es como una extensión de ese distrito. El precio de compra no te lo llegan a pagar como en Barranco, pero el alquiler sí, pues es zona segura y con vista al mar. Entonces, si tienes un precio de compra relativamente bajo y un costo de alquiler alto, la rentabilidad va a estar sobre el promedio”, destacó.

La Inteligencia Artificial potencia al mercado inmobiliario

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una importante herramienta para los actores de este mercado, tanto para vendedores, compradores y para los agentes inmobiliarios.

Julio Muñiz destacó que la IA acelera los procesos en el mercado inmobiliario. “Ya el 50% de los interesados vienen por canales digitales y mientras más rápido son atendidos, con herramientas de IA, más rápido toman una decisión hacia la adquisición o invertir en un inmueble”, refirió.

“Por ejemplo, cuando un comprador entra a una web como la nuestra, para hacer búsquedas continuas de inmuebles en diversas sesiones, el sistema empezará a recomendar inmuebles más afines a sus necesidades. Entonces, se reducirá el tiempo de parte del comprador de encontrar la propiedad correcta y conectará rápidamente con el agente inmobiliario para dar el paso final a la compra del inmueble”, añadió Muñiz.