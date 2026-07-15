Lima Sur mantiene el impulso que mostró el mercado inmobiliario durante el último año. En los primeros cinco meses del 2026, las ventas de viviendas nuevas crecieron 49.4% respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto marcado por una amplia oferta residencial y el protagonismo que viene ganando esta zona de la capital. ¿Qué factores explican este desempeño?

Entre enero y mayo se comercializaron 136 viviendas nuevas en Lima Sur. Actualmente, la zona reúne 54 proyectos inmobiliarios activos y una oferta de 4,782 viviendas. De ese total, cerca del 90% se concentra en Chorrillos, de acuerdo con información del área de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

“Lima Sur continúa consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios con mayor potencial de crecimiento de la capital. La mayor diversidad de proyectos, junto con su potencial y una oferta que responde a distintos perfiles de compradores, viene impulsando el interés por adquirir una vivienda en esta zona”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

Lima Sur reúne 54 proyectos inmobiliarios y una oferta de 4,782 viviendas nuevas disponibles para la venta.

Chorrillos consolida su liderazgo en el mercado inmobiliario del sur de Lima

El distrito reúne 48 proyectos activos, lo que lo convierte en el principal foco de desarrollo inmobiliario de Lima Sur. Dentro de Chorrillos, el sector de La Campiña concentra alrededor del 65% de los desarrollos actualmente en ejecución.

Este protagonismo no es reciente. Según informó Gestión en abril, Chorrillos había concentrado el 83.5% de las viviendas vendidas en Lima Sur durante el 2025, favorecido por la disponibilidad de terrenos para nuevos desarrollos y la reconversión de antiguos espacios industriales hacia proyectos residenciales.

El precio promedio de venta en Lima Sur alcanza los S/ 5,427 por metro cuadrado, mientras que el ticket promedio se ubica en S/ 296,384. Según CODIP, estos niveles mantienen a la zona como una alternativa competitiva para familias interesadas en adquirir una vivienda y para quienes buscan invertir en un inmueble.

El precio promedio de las viviendas nuevas en Lima Sur alcanza los S/ 5,427 por metro cuadrado.

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Más de 100 proyectos inmobiliarios participarán en feria de Lima Sur

En este contexto, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú realizará una nueva edición de Nexo Sur, feria inmobiliaria que reunirá a más de 30 inmobiliarias con más de 100 proyectos ubicados en Chorrillos, Surco, Surquillo, Barranco y San Borja.

Durante el evento, los asistentes podrán acceder a descuentos de hasta S/ 90,000, separar un departamento desde S/ 500 y recibir asesoría personalizada para gestionar un crédito hipotecario con distintas entidades financieras y el Fondo Mivivienda. Asimismo, recibirán orientación sobre el Bono del Buen Pagador, programas de financiamiento y los requisitos para acceder a una vivienda.

Entre las alternativas disponibles se ofrecerán departamentos desde S/ 177,900 en Chorrillos, S/ 178,682 en Surco, S/ 245,500 en Surquillo, S/ 293,022 en Barranco y S/ 370,000 en San Borja. La feria se realizará los días 18 y 19 de julio en el Parque de la Amistad, en Santiago de Surco, con ingreso gratuito previo registro.