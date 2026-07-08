Los departamentos de menor metraje impulsan la demanda de muebles multifuncionales y soluciones que aprovechen cada metro cuadrado del hogar. Foto: Arq. Leslie Bravo.
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Giancarlos Torres
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Comprar un departamento nuevo ya no implica únicamente elegir la ubicación o el metraje. Una vez entregadas las llaves, comienza una segunda etapa: convertir un espacio vacío en un hogar funcional, cómodo y adaptado a las necesidades de quienes lo habitarán. En un mercado donde las viviendas son cada vez más compactas, el amoblamiento también se ha convertido en una decisión que requiere planificación.

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