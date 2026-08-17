La Contraloría General de la República (CGR) identificó un perjuicio económico de S/ 808, 280 en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado debido a la programación y pago de guardias hospitalarias en servicios no comprendidos en la normativa vigente, y por guardias diurnas del personal técnico y auxiliar.

Detalló que los pagos se produjeron durante el periodo comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2025, hechos que fueron evidenciados en el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 8954-2026-CG/GRMD-AC.

La comisión auditora verificó que funcionarios del hospital programaron en dichas guardias hospitalarias a personal de salud que no realizaba labores en emergencia, cuidados intensivos, cuidados intermedios, centro quirúrgico de emergencia, diagnóstico por imágenes para emergencia, hospitalización y farmacia de emergencia.

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Lo mismo ocurrió con el desembolso por guardias diurnas a personal técnico y auxiliar que efectuaba servicios de apoyo, como recaudaciones, tesorería, vigilancia, mantenimiento y limpieza, pese a que la regulación establece que dicho beneficio corresponde únicamente cuando se realizan en turno nocturno. Además, estas programaciones y pagos se efectuaron sin contar con las resoluciones de aprobación de programación de guardias hospitalarias correspondientes.

La Contraloría identificó presunta responsabilidad en 24 funcionarios y servidores públicos del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. (Foto: GEC).

La auditoría concluyó que estas acciones contravinieron diversas disposiciones legales que regulan la política de compensaciones y entregas económicas al personal de salud del Estado, así como los lineamientos y reglamentos que norman la programación, ejecución y pago de guardias hospitalarias en los establecimientos del Ministerio de Salud.

Según el informe, las irregularidades fueron efectuadas por directores ejecutivos, subdirectores, jefes de departamentos y servicios, así como responsables de las Oficinas de Personal, Administración y de las áreas encargadas del Control de Asistencia y Permanencia, quienes participaron en la programación, aprobación, ejecución y autorización de los pagos observados.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil, administrativa y/o sujeta a procedimiento administrativo sancionador en 24 funcionarios y servidores públicos que desempeñaron cargos directivos y de jefatura durante el periodo evaluado. El informe fue comunicado al titular de la entidad para que adopte las acciones correspondientes.