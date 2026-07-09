La Contraloría General de la República (CGR) desplegará más de 2,000 auditores a nivel nacional para ejecutar el operativo de control simultáneo “Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas”, con la finalidad de supervisar la eficaz, eficiente y oportuna ejecución de los recursos públicos involucrados en 2016 intervenciones de ríos y quebradas, con miras a afrontar los efectos del Fenómeno “El Niño” Costero (FEN) y evitar daños en la infraestructura pública y la propiedad privada de millones de peruanos ubicados en las zonas de influencia de estos trabajos.

Considerando el nuevo enfoque del control gubernamental implementado por la gestión del contralor general César Aguilar, a partir del cual se busca generar valor público en el marco de una política de rentabilidad social, el operativo “Descolmatación y Limpieza de Ríos y Quebradas” busca contribuir al uso eficiente y oportuno de recursos públicos destinados a la gestión de riesgos de desastres y proteger a la población, infraestructura y servicios públicos esenciales.

La labor de los auditores de Contraloría consistirá en verificar la gestión del financiamiento y la ejecución de las intervenciones de descolmatación y/o obras permanentes en ríos y quebradas, con base en las Fichas Técnicas Referenciales (FTR) con Nivel de Peligro “Muy Alto” y “Alto”, elaboradas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de las Autoridades Locales del Agua (ALA) y remitidas a los gobiernos locales y gobiernos regionales, de acuerdo a la ubicación de ríos y quebradas en riesgo, para identificar oportunamente las situaciones adversas que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño Costero.

Materias a supervisar

Durante el operativo se supervisará la ejecución de un total de 2016 FTR de puntos críticos (intervenciones), identificadas entre los periodos 2025-2026, con niveles de peligro “Alto” y “Muy Alto” para el cierre de brechas y mantenimiento de cauces, cuyo presupuesto a ser financiado asciende a 6,709 millomes 064,585 soles. Con estas intervenciones se busca proteger a 859,240 habitantes, 1 054 860 viviendas, 278,147 metros de red de servicios de agua y desagüe, 292 392 metros de red tendida de servicios eléctricos, 2194 instituciones educativas, 347 centros de salud, 179 694 hectáreas de cultivos y 1381 kilómetros de carreteras. Cabe señalar que la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN)mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”, ante la persistencia de condiciones oceánicas y atmosféricas que incrementan la probabilidad de precipitaciones intensas, activación de quebradas, desbordes de ríos e inundaciones en diversos ámbitos del país.

Mediante el Decreto Supremo 097-2026-PCM, publicado el 2 de julio de 2026, el Poder Ejecutivo publicó un decreto supremo mediante el cual se declara el estado de emergencia en 796 distritos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027, por un plazo de 60 días calendario.