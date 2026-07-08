La Contraloría General de la República se pronunción sobre la denuncia periodística que señaló que tanto dicho organismo como el Congreso de la República gastaron poco más de medio millón de soles en contratar a una empresa como proveedor del servicio de televisión por cable y streaming a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

La Contraloría explicó que viene contratando este servicio de manera continua desde el año 2021, mediante procedimientos de selección desarrollados conforme a la normativa de contrataciones públicas. En consecuencia, no se trata de una contratación extraordinaria ni de un servicio contratado con ocasión de un evento deportivo.

Añadió que el proceso de contratación correspondiente al servicio actualmente vigente se inició con la primera convocatoria del Concurso Público Abreviado de Servicios N.° 001-2026-CGR. Debido a que el postor adjudicado no perfeccionó el contrato dentro del plazo previsto por la normativa, la Entidad convocó un nuevo procedimiento de selección en mayo de 2026, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio institucional.

Detaló que posteriormente, el 15 de junio de 2026, se suscribió el Contrato N.° 041-2026-CG, con una vigencia de 1 095 días calendario (tres años). Asimismo, el monto del contrato corresponde a la prestación del servicio durante los tres años de vigencia y para la totalidad de las sedes comprendidas en la contratación, por lo que resulta incorrecto atribuir dicho importe a la cobertura o transmisión de un evento específico.

Organismo de control explicó que viene contratando servicio de cable de manera continua desde el año 2021 conforme a la normativa de contrataciones públicas. (Foto: GEC)

“Cabe señalar que el procedimiento de selección se desarrolló conforme a la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento. En la nueva convocatoria, DirecTV Perú S.R.L. fue el único postor que cumplió con los requisitos establecidos para el perfeccionamiento del contrato”, apuntó.

Detalló que la contratación vigente corresponde al servicio institucional de televisión por cable para 117 sedes de la entidad, entre ellas las sedes institucionales y las 22 Gerencias Regionales de Control a nivel nacional. “Este servicio permite el acceso a canales nacionales e internacionales, canales del Estado y fuentes de información política, económica, financiera, tecnológica y de actualidad, constituyendo una herramienta de apoyo para el desarrollo de las funciones institucionales y el seguimiento permanente de asuntos de interés público”, acotó.

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Finalmente dijo que reafirma su compromiso con la transparencia, la correcta administración de los recursos públicos y el estricto cumplimiento de la normativa que regula las contrataciones del Estado, poniendo a disposición de la ciudadanía la información necesaria para una adecuada comprensión de los procedimientos institucionales.