La Contraloría General de la República realizó observaciones al procedimiento por el cual la agencia Perupetro le asignó a Petroperú asumir riesgos referidos a actividades de producción y exploración en el contrato de licencia para la operación del Lote 192, ubicado en Loreto.

Así lo indicó el informe de auditoría N° 004-2026-2-4654-AC de cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el mencionado yacimiento petrolero.

En su análisis, la entidad formuló observación a que la petrolera estatal fue clasificada para constituirse como garante corporativo de Altamesa Energy Perú S.A.C. en sustitución de Altamesa Energy Canada INC, a pesar de no ser casa matriz y tener restricciones legales para garantizar la ejecución de actividades de exploración que prevé ese contrato.

Se trasladó riesgo a petrolera estatal

Esa situación, indicó el ente de control, ocasionó que se mantenga la vigencia de dicho contrato y el traslado de riesgo económico hacia Petroperú.

El objetivo de la auditoría fue -entre otros- determinar si Perupetro cumplió con cautelar la ejecución por parte del contratista, del plan de trabajo pormenorizado de las actividades preoperativas y de todas aquellas actividades vinculadas con el inicio de la producción de hidrocarburos.

Contraloría pone en la mira cumplimiento del contrato del Lote 192 en Loreto. | Foto: Contraloría

Ello, en un periodo de 240 días comprendidos desde la fecha de firma del contrato (28 de febrero de 2023) hasta un día previo a la fecha efectiva del contrato (24 de octubre de 2023), que aseguró el inicio de la producción petrolera lo más pronto posible.

El informe recordó que, posteriormente, en febrero del 2024, se aprobó modificar dicho contrato por lo cual, en marzo de ese año, Petroperú cedió el 61% de su participación a favor de Altamesa Energy Perú , asumiendo el rol de operador del lote, quedando Petroperú con el 39% de participación.

Vale recordar que Altamesa Energy abandonó las operaciones para la reactivación del Lote 192 (paralizado desde el año 2020) en febrero del 2025, por lo cual en abril de ese año Petroperú inició una convocatoria para seleccionar a un nuevo socio estratégico para asumir la operación del área. Se desconoce aún a quién ha elegido.

Alerta que se podría incumplir contrato

En su análisis, la Contraloría, además, advirtió que la perforación de dos pozos comprendidos en el programa de trabajo de desarrollo del contrato de licencia del Lote 192 no se encuentra prevista en el programa anual de trabajo 2026 presentado por el contratista (Petroperú).

Esto, a pesar de que el plazo de dicha obligación vencerá el 25 de octubre de 2026, lo que podría generar un incumplimiento contractual.

Inmediaciones del Lote 192, en Loreto. | Foto: Gob.pe

Además, el informe observó que la declaración de Petroperú de supeditar sus compromisos a la obtención de un socio estratégico “evidencia una manifiesta incapacidad operativa y de liquidez actual, y en consecuencia, el hecho de mantener un programa anual y quinquenal desalineado de las obligaciones exigibles representa una alerta que configura el riesgo inminente que se materialice el incumplimiento contractual”.

Igualmente, indicó que, a la fecha de emisión de ese informe (junio último), no se ha evidenciado que Petroperú haya podido conseguir un socio estratégico para operar el lote. Con esto, se estaría ante la posibilidad de incumplimiento contractual por la no perforación de dos pozos de desarrollo con plazo que vence el 25 de octubre próximo.

Restricciones para exploración en la zona

En sus conclusiones de esta auditoría, la Contraloría observó que la Comisión Permanente de Calificación de Perupetro, clasificó a Petroperú como garante corporativo de Altamesa Energy Perú S.A.C. en sustitución de su matriz Altamesa Energy Canada INC, a pesar que dicha empresa estatal no tenía la condición de casa matriz y tiene restricciones legales para garantizar la ejecución de actividades de exploración previstas en el contrato del lote.

Además, anotó que dicha clasificación se realizó mediante un informe técnico que no se encuentra debidamente sustentado respecto al hecho de que Petroperú acredite las mismas capacidades necesarias que Altamesa Energy Canada INC , lo que contraviene los procedimientos.

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Además, si bien no se ha modificado el contrato de licencia donde se sustituya formalmente al garante corporativo, dicho informe técnico constituyó un acto previo “determinante” que produjo efectos jurídicos y administrativos sobre la continuidad contractual del Lote 192, dado que evitó la resolución inmediata del contrato de licencia.

Eso ocasionó que se mantenga la vigencia del mismo y se trasladó potencialmente a Petroperú los riesgos económicos y obligaciones contingentes derivadas del contrato.