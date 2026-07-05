Petroperú debería sacar a licitación contrato del Lote 192, señalan expertos
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Elías García Olano
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La demanda nacional de combustibles en Perú estaría superando ya los 312,000 barriles diarios según data de Perupetro, pero la producción local de petróleo que registró esa agencia tuvo en junio último su octava caída consecutiva, lo cual hace al país cada vez más dependiente de las importaciones de derivados a mayor precio.

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