En junio, al día 28, Perupetro registró una producción de 35,835 barriles en promedio diario (bpd), volumen que resulta inferior en 16.87% comparado con los 43,110 bpd que se extrajo en el sexto mes del año pasado.

Así, ya son ocho meses de retroceso continuo:

Noviembre 2025: -19%

Diciembre 2025: -16%

Enero 2026: -18.51%

Febrero 2026: -23.15%

Marzo 2026: -18.33%

Abril 2026: -34.58%

Mayo 2026:-15.5%

Las ventas de combustibles en el Perú superaron la barrera de los 300,000 barriles por día. Fuente: Perupetro

Actividad por lotes

En junio que pasó, la producción de crudo retrocedió en nueve de los 14 lotes que reportaron actividad, entre ellos cinco de los ocho principales yacimientos (que producen arriba de 1,000 barriles en promedio diario), como los lotes 95 (-38.08%), X (-12.97%), Z-69 (-16.25%), IV (-12.51%) y III (-12.18%).

Sumado a situación, en el Perú existen otros nueve lotes petroleros que, habiendo estado en operación hasta hace pocos años y teniendo aún capacidad de aportar a la producción nacional, se encuentran paralizados, por diversos factores.

Entre ellos figuran los lotes 192 y 64 (a cargo de Petroperú), los lotes 39 y 67 (a cargo de Perenco), el Lote Z-6 (encargado a Norex Energía), el Lote XIII (encargado a Upland Oil & Gas), los lotes II y XV (operados por Petromont), y el Lote 31-C (de la empresa Aguaytía).

La producción petrolera en el P>erú continúa cayendo por ocho meses consecutivos. Gráfico: de Petroperú.

Cheiron muestra interés en el Lote 192

En el caso del Lote 192, ubicado en Loreto, el de mayor envergadura y capacidad de producción del país (hasta 11,000 barriles en promedio diario), estuvo en actividad hasta febrero del 2020. Si bien se esperaba que Petroperú lo pusiera otra vez en marcha el año 2024, hasta hoy sigue paralizado.

Como se sabe, una de las razones de esa situación es que el primer socio que eligió Petroperú para operar el área, la canadiense Altamesa Energy, había abandonado la zona en febrero del 2025, dejando inconclusos los trabajos destinados a reactivar el yacimiento.

Posteriormente, durante la administración de Alejandro Narváez, la petrolera estatal planteó que Upland Oil & Gas asumiera como su nuevo socio operador, con un 79% de participación en la operación del área, y el 21% restante en dicha empresa pública, pero en noviembre del 2025 Perupetro la descalificó.

Ahora, según un último reporte de Perupetro a marzo 2026, esa agencia consigna el interés de la empresa Cheiron, de la India, en participar como socio operador de Petroperú en la operación del Lote 192.

Después de casi un lustro de abandono las instalaciones del lote 192 se encuentran en estado calamitoso. Requiere una gran inversión para reactivarse.

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De hecho, detalló que funcionarios de esa compañía particular efectuaron una visita técnica a las instalaciones del yacimiento Capahuari Sur, acompañados de personal de campo de Petroperú, y de la firma contratista Confipetrol.

El objetivo era constatar in situ las condiciones operativas del lote, en el marco de su interés por participar como socio operador, y que tenían previsto la visita a otros yacimientos del área, tales como Capahuari Norte, Huayuri, Shiviyacu, entre otros.

Vale indicar que Cheiron es una empresa de experiencia internacional en la explotación petrolera en campos maduros, con operaciones en Egipto, México y Rumanía, aunque sin actividad reportada en Perú.

Mientras tanto, Perupetro mencionó que se mantenía la expectativa por parte de las poblaciones de las comunidades del área de influencia directa, a la pronta reactivación del yacimiento, que les permita acceder a una fuente de trabajo segura.

Pronóstico incumplido

El pronóstico de Perupetro era que el Lote 192, tras su reactivación, estaría produciendo 1,867 barriles en promedio diario el 2026, de los cuales 274 barriles en promedio diario se estarían produciendo en marzo, pero ello -según los reportes de producción diaria- hasta ahora no ha sucedido.

Al respecto, Gestión supo que, en efecto, en su búsqueda de nuevo socio para operar el Lote 192, Petroperú ha sostenido reuniones con diversas compañías, entre ellas Cheiron, aunque vale decir que de ellas no participa Perupetro.

Preguntamos al área de prensa de Petroperú para confirmar esta información, pero hasta el cierre de este reporte no recibimos respuesta.

¿Negociación directa?

Consultado sobre el tema por Gestión, Carlos Gonzáles, director gerente de Enerconsult, consideró que la información consignada en los reportes de Perupetro significaría que Cheiron estaría negociando en forma directa con Petroperú.

Sin embargo, para el experto, se habría incumplido el contrato por el cual Perupetro entregó el Lote 192 a Petroperú (firmado en febrero del 2023), por lo que dicha agencia estatal ya debería haber resuelto dicho acuerdo contractual.

Recordó que Perupetro, en diciembre del 2025, puso plazo a la petrolera estatal para que reemplace a Altamesa como garante corporativo para la operación del lote, y que hasta ahora ello no se produjo.

En tal sentido, Gonzales considera que lo que correspondería ahora, sería que Perupetro saque a licitación el Lote 192, al haber varios interesados en operarlo.

Estas son las últimas noticias sobre la producción petrolera. (Foto: Andina)

Refirió que, además de Upland (que fue descalificado para operar el área), y de Cheiron, también habían mostrado interés las empresas Petrotal (operador del Lote 95) y New Stratus, de Colombia.

En la misma línea, Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy Latin America (GELA), coincidió en la idea de que el Lote 192 debería regresar a manos de Perupetro, para que lo vuelva a licitar con la participación de las empresas particulares que están interesadas.

Consideró que Petroperú no tiene la capacidad económica en este momento para poder manejar una refinería, y encima se le quiere añadir tareas exploratorias.

“Primero, Petroperú tiene que recuperar su capacidad financiera, su capacidad de mercado, con la refinación y la comercialización [de combustibles]; tiene que decidir qué se hace con el Oleoducto Nor Peruano, mientras que licita el Lote 192, para que la producción petrolera no siga cayendo en el Perú”, remarcó.

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