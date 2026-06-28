Los precios de los principales commodities cerraron la semana a la baja. Entre el 17 y el 24 de junio, el cobre, el zinc, el oro y el petróleo registraron caídas en sus cotizaciones internacionales por una combinación de factores, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El oro registró la mayor caída en la semana evaluada. El valor en el mercado se redujo 6%, con lo cual la cotización bajó hasta US$ 3,999.4 por onza troy.

De acuerdo con el reporte, la caída estuvo explicada por la menor incertidumbre ante los recientes cambios en la situación en Medio Oriente, así como por la apreciación del dólar, que se elevó debido a mejores indicadores de actividad en Estados Unidos.

El oro y cobre redujeron sus precios, entre otros factores, por la fortaleza del dólar reportado en la semana. (Imagen: Andina)

A su vez, el precio del cobre disminuyó 4% hasta ubicarse en US$ 5.98 por libra. La caída, indican, estuvo asociada a la variación en el precio de las acciones de empresas vinculadas a la inteligencia artificial y a las preocupaciones sobre la magnitud de las inversiones en ese sector, a lo que se sumó el efecto por el alza del dólar.

El zinc siguió la misma tendencia, con un precio que cayó 4.3% a US$ 1.56 por libra por temores de una menor demanda.

Petróleo cae a su nivel más bajo en meses

Por su lado, el petróleo WTI registró la mayor caída entre los productos analizados. Al 24 de junio, su cotización bajó en 7.5%, con lo cual se vendió a US$ 71.1 por barril, el nivel más bajo desde antes del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Según el reporte, está caída se debe al incremento del tráfico de buques a través del estrecho de Ormuz y al avance de los acuerdos de paz.

Asimismo, se indica que la Agencia Internacional de Energía estima que los Emiratos Árabes Unidos ya exportan crudo al 85% de los niveles previos a la guerra.

Cabe indicar que esta caída del petróleo tiene efecto en otros commodities como la soya, cuyo precio se redujo en 6.4% a US$ 1,586 por tonelada.