Anillos de oro expuestos en la tienda de la Bolsa de Oro de Corea en Seúl, Corea del Sur, el miércoles 2 de marzo de 2022. Fotógrafo: SeongJoon Cho/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El oro cayó por debajo de US$ 4,000 por onza por primera vez desde noviembre, mientras la fortaleza del dólar y la perspectiva de tasas de interés más elevadas ponen fin a un mercado alcista que se prolongó durante tres años.

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