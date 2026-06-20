El favorable desempeño de los principales productos de exportación del Perú continuó reflejándose en los indicadores externos de la economía. En abril de 2026, los términos de intercambio registraron un crecimiento de 20.9% respecto al mismo mes del año anterior, impulsados por el incremento de los precios de exportación, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Los términos de intercambio miden la relación entre los precios de exportación y los de importación, por lo que constituyen un indicador de las condiciones que enfrenta el país en los mercados internacionales. ¿Qué factores explicaron su avance durante abril?

El índice de términos de intercambio alcanzó los 186 puntos en abril de 2026.

Cobre, oro y harina de pescado lideraron el avance

Según el BCRP, los precios de exportación aumentaron 33% en abril frente al mismo mes de 2025.

Entre los productos que explicaron este resultado destacó el cobre, cuyo precio avanzó 47.3% interanual. A ello se sumó el oro, que registró un incremento de 46.2%, y la harina de pescado, cuyos precios crecieron 53%.

Como resultado de este comportamiento, el índice de términos de intercambio alcanzó los 186 puntos en abril de 2026, por encima de los 153.9 puntos observados un año antes.

El ente emisor señaló que la mejora responde principalmente al mayor valor de los productos exportados por el país, especialmente de los metales, que continúan beneficiándose de un entorno internacional favorable.

(Fuente: BCRP)

El petróleo elevó los costos de importación

Por el lado de las importaciones, los precios aumentaron 10% frente a abril del año pasado.

De acuerdo con el BCRP, este resultado estuvo asociado principalmente al incremento de los precios del petróleo y sus derivados, que encarecieron las compras externas.

No obstante, en comparación con marzo de este año, los términos de intercambio retrocedieron 6.3%.

La caída mensual se explicó principalmente por el aumento de 21.6% en los precios del petróleo, factor que elevó el costo de las importaciones y moderó el desempeño del indicador durante abril.