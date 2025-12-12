La liquidez del sector privado en el Perú, que incluye circulante más depósitos, registró un crecimiento del 5.7 %interanual en octubre de 2025, indicó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

La entidad explicó que, por componentes, el circulante creció 11.9% interanual en octubre, mientras que los depósitos registraron un incremento de 4.6%.

En tanto, por tipo de depósito, se observó que los de ahorro aumentaron 11.6% interanual y los depósitos a la vista crecieron en 5.8% en octubre de este año frente al mismo mes del año pasado.

“Este aumento estuvo favorecido por el incremento de la liquidez en moneda nacional, que registró un alza del 3.8%, y en moneda extranjera, cuyo aumento fue del 10.8%”, explicó el BCR.

Finalmente, en términos mensuales, la liquidez aumentó en 1.3% en octubre, significando un incremento de 0.9% en el circulante y 1.4% en los depósitos.