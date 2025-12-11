Perú no carece de capacidad económica, sino de decisión política, indicaron durante el Foro Anual de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF) Perspectivas económicas 2026. Al respecto, Paul Castillo, gerente general del Banco Central de Reserva (BCRP), fue tajante: la trama ya es conocida, pero falta la acción de las cabezas a nivel nacional.

En el evento se reunieron líderes empresariales, economistas y expertos financieros para analizar los principales desafíos y oportunidades del panorama nacional e internacional.

Diagnóstico popular

La economía no termina de despegar porque, de acuerdo con el experto, el compromiso es un elemento que no ha sido recurrente en la historia del país:

“Lo que falta es voluntad política. O sea, el diagnóstico lo conocemos hace muchos años, también la lista de reformas la tenemos bastante bien aprendida, y creo que puede haber impacto de corto plazo en algunas acciones muy rápidas, pero lo que ha faltado es voluntad política”.

En esa línea, mencionó las consecuencias de esta “pasividad”: el porcentaje de crecimiento pudo haberse duplicado.

“Cuando uno mira un poco el efecto del costo que ha tenido esta volatilidad y la incertidumbre que hemos experimentado en la parte política en los últimos años, claramente el costo está en el crecimiento. El crecimiento promedio de los últimos 10 años está más cerca al 2% cuando probablemente pudimos haber crecido el doble, dadas las condiciones internacionales y las condiciones que tiene la economía peruana ”.

¿Qué dijo Paul Castillo sobre la falta de voluntad política en el país? (Foto: APEF)

Productividad en espera

Aunque la economía peruana presume estabilidad, su productividad lleva años estancada, subrayó Castillo:

“Ese es el reto hacia adelante: encontrar la voluntad política para avanzar el camino que ya conocemos y que ha funcionado antes, que nos ha ayudado no solo a crecer, sino a lograr objetivos en el largo plazo, como reducir la pobreza, ensanchar la clase media, que hace que el crecimiento sea sostenible”.

El experto se animó, incluso, a establecer una comparación: “La productividad crecía, la primera década de este siglo, alrededor del 2% promedio. En los últimos 10 años ha estado prácticamente estancada, no ha crecido. Ahí todavía hay mucho por hacer, pero es voluntad política”.