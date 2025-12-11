¿Qué ralentiza el crecimiento de la economía del Perú? ¿Cómo ingresa el país al 2026? (Foto: Andina)
¿Qué ralentiza el crecimiento de la economía del Perú? ¿Cómo ingresa el país al 2026? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Perú no carece de , sino de decisión política, indicaron durante el Foro Anual de la Asociación Peruana de Finanzas (APEF) Perspectivas económicas 2026. Al respecto, Paul Castillo, gerente general del , fue tajante: la trama ya es conocida, pero falta la acción de las cabezas a nivel nacional.

En el evento se reunieron líderes empresariales, economistas y expertos financieros para analizar los principales desafíos y oportunidades del panorama nacional e internacional.

LEA TAMBIÉN: Menos garantías en Perú por deterioro de la estabilidad jurídica: los avances “en juego”

Diagnóstico popular

La economía no termina de despegar porque, de acuerdo con el experto, el compromiso es un elemento que no ha sido recurrente en la historia del país:

“Lo que falta es voluntad política. O sea, el diagnóstico lo conocemos hace muchos años, también la lista de reformas la tenemos bastante bien aprendida, y creo que puede haber impacto de corto plazo en algunas acciones muy rápidas, pero lo que ha faltado es voluntad política”.

En esa línea, mencionó las consecuencias de esta “pasividad”: el pudo haberse duplicado.

“Cuando uno mira un poco el efecto del costo que ha tenido esta volatilidad y la incertidumbre que hemos experimentado en la parte política en los últimos años, claramente el costo está en el crecimiento. El crecimiento promedio de los últimos 10 años está más cerca al 2% cuando probablemente pudimos haber crecido el doble, dadas las condiciones internacionales y las condiciones que tiene la economía peruana.

¿Qué dijo Paul Castillo sobre la falta de voluntad política en el país? (Foto: APEF)
¿Qué dijo Paul Castillo sobre la falta de voluntad política en el país? (Foto: APEF)
LEA TAMBIÉN: ¿“Condenados” a resistir la criminalidad y seguir trabajando? La advertencia de la SNI

Productividad en espera

Aunque , su productividad lleva años estancada, subrayó Castillo:

“Ese es el reto hacia adelante: encontrar la voluntad política para avanzar el camino que ya conocemos y que ha funcionado antes, que nos ha ayudado no solo a crecer, sino a lograr objetivos en el largo plazo, como reducir la pobreza, ensanchar la clase media, que hace que el crecimiento sea sostenible”.

El experto se animó, incluso, a establecer una comparación: “La productividad crecía, la primera década de este siglo, alrededor del 2% promedio. En los últimos 10 años ha estado prácticamente estancada, no ha crecido. Ahí todavía hay mucho por hacer, pero es voluntad política”.

TE PUEDE INTERESAR

“Es preocupante”: minería informal de oro alcanza 30% de oferta mundial, ¿qué pasa en Perú?
Nuevo gobierno de Bolivia alista plan para mejorar manejo de oro informal
Informalidad laboral: ¿Cómo debería abordarla el próximo Gobierno?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.