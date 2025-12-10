Thorne & Associates proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) peruano crecería 3.2% este año y 3% en el 2026. Además, se prevé una inversión privada que alcanza un pico de 9.8% en el 2025 y se desacelera a 2.9% el próximo año.

A manera de resumen, ¿cuál es el balance del 2025?

Si revisamos los últimos 3 años, desde que Pedro Castillo fue elegido presidente, el 2025 se ve como un buen año. Sin embargo, desde otro punto de vista, cuando uno nota dónde están los precios de nuestras principales materias primas, el crecimiento pudo ser muchísimo mayor y nuestras cuentas fiscales también pudieron estar en mejor condición.

Si bien los inversionistas saben que cada cinco años hay elecciones en Perú, con los recientes sucesos de turbulencia y con casi 40 candidatos que pugnan por el sillón presidencial, ¿cómo cree que lo toman?

Diría que están muy confundidos, pero pese a esa confusión son positivos. Por ejemplo, en el tercer trimestre la inversión privada aumentó más de 11%. Nunca he visto un desempeño tan positivo antes de un periodo electoral tan complicado.

Sobre los inversionistas extranjeros, acabo de estar en Nueva York y para ellos Perú sobresale en medio de un entorno muy volátil en América Latina.

Aparte de estas 39 candidaturas, lo que va a destacar de este proceso electoral es que es el primero con un tipo de cambio apreciándose, que es resultado de factores externos. La pregunta que uno se tiene que hacer es si esa volatilidad interna va a poder sobrepasar la estabilidad externa. Me da la impresión de que la estabilidad externa va a prevalecer y lo que vamos a tener es un proceso electoral atípico.

Tomando en cuenta la dinámica del Parlamento en estos años, ¿qué espera de la reconfiguración del Legislativo para los próximos años?

Lo que ha habido en Perú, y viene incluso desde 2016, es un proceso de desinstitucionalización muy fuerte.

Un elemento clave es que, si bien no hemos tenido una Asamblea Constituyente como tal, hemos hecho muchos cambios a nuestra legislación, que de facto lo que en mi opinión se ha deteriorado es lo que los ingleses llaman “The rule of law”, es decir, el Estado de Derecho.

Hay mucho menos garantías para el inversionista, para el consumidor, para cualquier persona por (el deterioro) de la estabilidad jurídica en el Perú . Creo que eso ha socavado nuestra capacidad de crecimiento.

Acciones. Thorne se refirió a dos temas clave para el país, como son el Reinfo y Petroperú. Sobre el primero, fue enfático: “Lo que realmente está reflejando la aprobación del Reinfo es la fuerza política que hoy día tienen la minería ilegal y la minería informal”. Sobre Petroperú señaló que será importante impregnarle una visión de largo plazo a los que lideren la empresa. Además, sugirió que se concesione algunas áreas del negocio, como la refinería de Talara.

Siento que hay más preocupación por nuestro nivel de déficit fiscal internamente que afuera. ¿Cuál cree que es el principal temor cuando lo vemos desde adentro?

La función de las calificadoras no es ver hacia adelante, hacia largo plazo, sino simplemente comparar la capacidad de pago que tendríamos nosotros en relación con el lugar donde estamos posicionados, es decir, a la calificación que tenemos.

Nuestra capacidad de pago no ha sido afectada. Lo que nos afecta, como decía, es que esa desinstitucionalización nos podría llevar a una situación en el futuro donde no tengamos dicha capacidad para pagar nuestras deudas, afrontar o respetar nuestros propios contratos, que de hecho es lo que vemos cuando se revisa la cantidad de arbitrajes que hay contra el propio Estado.

¿Cuáles son esas reformas que no pueden faltar en el plan de Gobierno de los próximos candidatos?

Lo primero es una nueva ley de Servicio Civil. Desde el momento en que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que es nuestra institución más meritocrática, no quiere ser parte del Servicio Civil, eso define que esa ley no sirve.

El segundo punto, creo que necesitamos lo que iniciamos en el 2016-2017: una estrategia de formalización.

En tercer lugar, sí debemos regresar a la base de la Constitución de 1993. Significa garantizar la independencia de los poderes del Estado y que funcionen como la base de nuestra democracia. Un sistema judicial autónomo, un Legislativo elegible y un Ejecutivo que gobierne.

¿Una reforma tributaria también?

Lo que necesitamos es revisar nuestro sistema de protección social y sistema tributario que está muy complejizado y que lo único que hace es que nos genera costos, fricciones, es muy burocrático .

Necesitamos es un sistema sencillo que le permita a los trabajadores tener acceso a la protección social y le permita a los empresarios invertir de manera objetiva sin que sea el Estado el que determine en qué lugar se invierte o no en base a las exoneraciones tributarias que se ponen.

¿Cuál es el perfil de un nuevo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)?

Mucho va a depender de a quién se elija ministro de Economía. La figura del ministro de Economía también ha sido sometida al Congreso de la República. El ministro tiene que ser una suerte de político - economista, y el presidente tiene que empoderar a ese ministro. Si el presidente no lo hace, va a tener problemas en el desempeño económico, y también en su popularidad en el largo plazo.

Si Julio Velarde no sigue al frente del BCRP, ¿cuál es el perfil de quien debería ocupar ese puesto?

No debemos perder a Julio Velarde (aún si no se mantiene al frente del BCRP). Yo he dicho que deberíamos hacer una suerte de comisión de economistas sabios que nos ayuden a pensar en largo plazo. A Velarde se le debería de dar esa encargatura y que esta comisión pueda estar asignada al MEF o al BCRP.

Sobre quién reemplazará a Velarde, la va a tener difícil. Los mercados lo van a probar. Vale la pena hacer una reforma constitucional y el presidente del BCRP se debe eligir por siete años, que traspase los periodos presidenciales.

Eso nos daría la garantía de que la independencia del BCRP siempre va a prevalecer sin importar la inestabilidad política.

¿Cuál es el escenario base de su proyección económica para 2026?

En nuestras proyecciones tenemos tres escenarios. Tenemos un base que espera un Gobierno que respete el mercado, sin cambio constitucional, y que mantenga cierta disciplina en las finanzas públicas.

El escenario bajo es que se dé un “Pedro Castillo 2″. En ese caso entraríamos en recesión, mayor inflación, un tipo cambio más depreciado, etcétera.

Finalmente, tenemos el escenario positivo, que sea un gobierno que respete la institucionalidad, el mercado, que tenga un programa social bastante agresivo, que enfrente el problema fiscal y que lo corrija. En ese escenario, pues, el tipo cambio lo deberíamos ver más fuerte, una inflación más baja, tasas de intereses más bajas, y un crecimiento, obviamente, mayor que en el escenario base.