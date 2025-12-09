El Perú ha emitido en promedio S/ 18,021 millones anuales en bonos soberanos sostenibles, según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos instrumentos se han utilizado para financiar proyectos vinculados a agua y saneamiento, vivienda social, educación, electrificación rural y servicios de salud, en el marco de la estrategia de financiamiento del Estado.

De acuerdo con el MEF, las emisiones se realizaron bajo condiciones de mercado y como parte de la Estrategia de Gestión Integral de Activos y Pasivos del Estado, que incorpora criterios de sostenibilidad en la administración de la deuda pública.

Evolución de las emisiones recientes

El MEF precisó que, en 2024, se colocaron S/ 19,761 millones en bonos soberanos sostenibles, el mayor monto anual registrado hasta la fecha.

En 2023, las emisiones alcanzaron S/ 16,658 millones, mientras que, en 2021, se reportaron colocaciones equivalentes a S/ 17,645 millones, considerando operaciones en el mercado local e internacional.

En lo que va de 2025, se han emitido S/ 4,702 millones en el mercado local. El ministerio indicó que estas colocaciones reflejan la continuidad del uso de bonos sostenibles como instrumento de financiamiento, sin modificar la estructura general de la deuda pública.

Destino del financiamiento

Según el Reporte de Asignación e Impacto del MEF, los recursos obtenidos mediante bonos sostenibles se han destinado a proyectos de ampliación de servicios de agua potable y saneamiento, fortalecimiento de la infraestructura educativa, mejora de servicios de salud, electrificación rural y programas de vivienda social.

El MEF señaló que el uso de estos instrumentos permite identificar y reportar el destino del gasto público asociado a categorías sociales y ambientales previamente definidas.

Actualización del marco regulatorio

El Ministerio informó que se encuentra culminando la actualización del Marco del Bono Sostenible, documento que establece los criterios de elegibilidad del gasto y los estándares internacionales aplicables a estas emisiones. La publicación del marco actualizado está prevista para 2026.

De acuerdo con el MEF, esta actualización permitirá incorporar nuevas categorías verdes y sociales y brindar mayor flexibilidad para estructurar futuras emisiones de bonos soberanos sostenibles.