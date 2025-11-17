El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vota para el referéndum este domingo, en Quito (Ecuador). Foto: EFE/ Gianna Benalcazar
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vota para el referéndum este domingo, en Quito (Ecuador). Foto: EFE/ Gianna Benalcazar
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los bonos de Ecuador cayeron después de que los votantes rechazaran de manera contundente y sorpresiva el intento del presidente Daniel Noboa de consolidar el poder, desafiando las encuestas y rechazando sus propuestas de reforma constitucional.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.