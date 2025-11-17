El gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicitó al pueblo ecuatoriano por la realización del último proceso de referéndum.

“El Gobierno del Perú felicita al Ecuador por la exitosa realización de su reciente proceso de referéndum, y saluda el compromiso del pueblo ecuatoriano con los valores democráticos y de participación ciudadana”, indica la Cancillería a través de sus redes sociales.

Este domingo se llevó a cabo en el vecino país un proceso de referéndum en donde se consulta a la población, entre otros temas, acerca de la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente que permita redactar una nueva Constitución.

La consulta popular ha sido promovida por el presidente del país, Daniel Noboa, y tiene como finalidad fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante una nueva carta magna, que le permita enfrentar este flagelo con mayor “mano dura”, según refirió.

Con el 50% escrutado, el ‘No’ se mantiene arriba en todas las preguntas del referéndum celebrado en Ecuador. Con respecto a la nueva Constitución, un 61,49 % opta por rechazar la propuesta impulsada por el presidente Noboa, reportó la Agencia EFE.