Cancillería. (Foto: GEC)
El gobierno peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,

“El Gobierno del Perú felicita al Ecuador por la exitosa realización de su reciente proceso de referéndum, y saluda el compromiso del pueblo ecuatoriano con los valores democráticos y de participación ciudadana”, indica la Cancillería a través de sus redes sociales.

Este domingo se llevó a cabo en el vecino país un proceso de referéndum en donde se consulta a la población,

La consulta popular ha sido promovida por el presidente del país, Daniel Noboa, y tiene como finalidad fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante una nueva carta magna, que le permita enfrentar este flagelo con mayor “mano dura”, según refirió.

Con el 50% escrutado, el ‘No’ se mantiene arriba en todas las preguntas del referéndum celebrado en Ecuador. Con respecto a la nueva Constitución, un 61,49 % opta por rechazar la propuesta impulsada por el presidente Noboa, reportó la Agencia EFE.

