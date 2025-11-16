Más de 13.6 millones de personas están convocadas este domingo a las urnas para votar ‘Sí’ o ‘No’ a las cuatro preguntas del referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa, que busca definir si Ecuador convoca una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, autoriza nuevamente la presencia de bases militares extranjeras, reduce el número de asambleístas y elimina la financiación pública de los partidos políticos.

El oficialismo se ha lanzado a apoyar e incentivar el ‘Sí’ para las cuatro preguntas, mientras que tanto el correísmo como el movimiento indígena promueven el ‘No’, especialmente después de las protestas acontecidas hace unas semanas sin lograr que Noboa cediese en la eliminación del subsidio al diésel.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, destacó la normalidad con la que se desarrolla este domingo el referéndum impulsado por el presidente, Daniel Noboa, en el que ha participado el 41.39 % del electorado cuando faltaban cuatro horas para el cierre de las mesas electorales.

En su segundo informe de avance del proceso electoral, Atamaint recordó a los ecuatorianos que la jornada de votación concluye a las 17:00 hora local (22:00 GMT), y anotó que en el exterior ya concluyó la votación en Australia, Corea del Sur, Japón, China, Indonesia, Turquía, Sudáfrica y Egipto.

"La jornada de votación se desarrolla con normalidad", aseguró antes de comentar que en estos comicios hay más de 86,000 delegados de las organizaciones políticas y sociales, que están debidamente acreditados, así como 975 observadores, de los cuales 880 son nacionales y 95 internacionales.

De su lado, el general Jorge Chiriboga, a nombre de las Fuerzas Armadas, aseveró que no han tenido incidentes mayores o de relevancia, en una jornada en la que el CNE ha denunciado que el presidente de una mesa electoral en la localidad de Muisne, en la provincia costera de Esmeraldas, sustrajo cuatro papeletas.

Más de 50,000 policías

El referéndum se desarrolla en 4.463 centros de votación a lo largo de diez horas, desde las 7.00 hora local (12.00 GMT) y hasta las 17.00 (22.00 GMT), cuando cerrarán las urnas y comenzará un escrutinio en el que no se espera que haya resultados concluyentes por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de las 21.00 (2.00 GMT del lunes 17 de noviembre).

En esta jornada no habrá sondeos a boca de urna, y aunque en días anteriores circularon encuestas que proyectaban un posible triunfo del ‘Sí’, el resultado final es una incógnita, tras una campaña donde la oposición, encabezada por la correísmo y el movimiento indígena, han llamado a votar ‘No’ a modo de protesta y rechazo al Gobierno de Noboa.

Para la cita se han desplegado en todo el país aproximadamente 57.000 policías y 61.000 militares con la misión de custodiar los recintos electorales, en medio de la peor crisis de violencia de la historia del país, que va camino a consolidarse en la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica, con proyecciones de cerrar 2025 con un récord de 52 por cada 100.000 habitantes.

Una mujer emite su voto en el referéndum, en San Miguel del Común, en las afueras del norte de Quito, Ecuador, el 16 de noviembre de 2025. (Rodrigo BUENDIA / AFP)

LAS CUATRO PREGUNTAS

Asamblea Constituyente

Noboa aspira a reemplazar la actual Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008 a iniciativa del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que establece una estructura estatal y una prevalencia del Estado en sectores económicos estratégicos frente a la que el gobernante actual se ha manifestado en contra.

El mandatario, que fue reelegido en el cargo hasta 2029 hace apenas seis meses, había anticipado durante la campaña electoral su intención de ir a una Constituyente, pero no tomó el paso hasta ver que sus polémicas reformas tramitadas en la Asamblea Nacional (Parlamento) fueron anuladas por la Corte Constitucional.

Las principales motivaciones del mandatario para cambiar la Constitución son que, según ha expuesto en varias ocasiones, la actual Carta Magna es laxa con los criminales, al considerar a los presos grupos vulnerables, y además establecer un nuevo marco que favorezca la inversión privada extranjera, así como establecer una reforma laboral y otra judicial.

En caso de ganar el ‘Sí’, los ecuatorianos deberán nuevamente acudir a las urnas para elegir a los integrantes de la Constituyente y posteriormente en una tercera ocasión para aprobar o rechazar el texto constitucional aprobado por la Asamblea para ratificarlo o rechazarlo.

Bases militares extranjeras

La segunda cuestión preguntará a los ecuatorianos si desean eliminar la prohibición presente en la actual Constitución de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional, ya sea en nuevas instalaciones militares o mediante la cesión de bases ya existentes, lo que ha despertado el interés de Estados Unidos.

Ecuador, que actualmente enfrenta una de las peores crisis de criminalidad y seguridad de su historia reciente, tiene a Estados Unidos como uno de sus principales aliados en la lucha contra el crimen organizado.

De hecho, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó la pasada semana la antigua base militar de Manta que las fuerzas estadounidenses ocuparon entre 1999 y 2009 para valorar, en caso de que los ecuatorianos opten por el ‘Sí’, la posibilidad de volver a este emplazamiento o otros en la costa ecuatoriana como Anconcito.

Reducción de asambleístas

La tercera cuestión consultará al electorado si está de acuerdo con reducir el número de asambleístas, que pasarían de 151 a 73. El Ejecutivo defiende que la medida busca hacer más eficiente la labor del Parlamento.

La actual Asamblea Nacional está conformada por once formaciones políticas, aunque son el partido Acción Democrática Nacional (ADN, oficialista) y el movimiento correísta de Revolución Ciudadana (RC) quienes la dominan. El Gobierno mantiene mayoría también en el Legislativo.

La propuesta es que el nuevo esquema de representación se componga de 10 asambleístas nacionales, un representante por cada provincia y uno adicional por cada 400.000 habitantes, conforme al último censo nacional.

Quitar financiación pública a partidos

La cuarta pregunta propone, a iniciativa de Noboa, heredero de una de las mayores fortunas de Ecuador, eliminar la obligación de asignar recursos por parte de los Presupuestos Generales del Estado a las organizaciones políticas, tanto para su funcionamiento como para campañas electorales.

La propuesta pretende modificar el artículo 110 de la Constitución, que actualmente permite a los movimientos políticos recibir fondos del Estado. Con la reforma, las formaciones pasarían a financiarse únicamente con los aportes de sus afiliados y simpatizantes.

Elaborado con información de EFE