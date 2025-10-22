Crepier llega con primera tienda propia a Ecuador. (Foto: Difusión)
Redacción Gestión
Como parte de su proceso de expansión, , fortaleció su presencia en Ecuador con la apertura de su primera “flagship store” en el vecino país del norte.

De este modo, la primera flagship en Ecuador cuenta con 111 metros cuadrados (m2) y su diseño interior responde al concepto renovado que Crepier presentó inicialmente en su flagship de Salaverry (Lima). Así, la tienda -ubicada en el centro comercial Village (Guayaquil)- exhibe de manera integral todas las categorías de la marca: Women, Men, Travel y DNA.

“El layout de la tienda fue concebido para integrar el storytelling de marca y potenciar las experiencias de compra omnicanal”, señaló la empresa a Perú Retail.

Crepier tiene un amplio portafolio de accesorios y moda. (Foto: difusión).
Más tiendas en Ecuador

Ecuador se ha convertido en el primer destino internacional de Crepier y en un paso clave dentro de su ruta de expansión en Latinoamérica, con la proyección de abrir entre ocho y 10 tiendas en los próximos cuatro años. En ese sentido, la firma planea seguir creciendo en las principales ciudades de dicho país, apostando por centros comerciales de alto flujo y ubicación privilegiada.

“Para este primer año de operación en el mercado ecuatoriano, el objetivo principal de Crepier es consolidar la marca, elevando la conversión y fomentando una alta tasa de recompra. La estrategia de negocio para el año 2026 proyecta un crecimiento de doble dígito. Este crecimiento será impulsado principalmente por la apertura de las nuevas tiendas, la maduración del canal digital y la implementación de estándares globales”, expresó la firma.

Tras establecer su base en Ecuador, Crepier apunta a una expansión progresiva en Latinoamérica con foco en Colombia, Chile, Centroamérica y México.

