Alejandro Toledo asegura que "no quiere morir en la cárcel", y pide la gracia presidencial. Foto: Jesús Saucedo GEC
Alejandro Toledo asegura que "no quiere morir en la cárcel", y pide la gracia presidencial. Foto: Jesús Saucedo GEC
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, la mandataria Keiko Fujimori aseguró que se revisará la solicitud respetando los plazos y criterios correspondientes.

En diálogo con la prensa el lunes, Fujimori Higuchi sostuvo que la

“Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis: uno, un carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria”, mencionó.

Según la presidenta Fujimori, no participará directamente en la evaluación del pedido de gracia hacia Toledo. Foto: difusión / Presidencia
Según la presidenta Fujimori, no participará directamente en la evaluación del pedido de gracia hacia Toledo. Foto: difusión / Presidencia

Según la jefa de Estado, el pedido de indulto tendrá que estudiar los informes sobre la salud de Alejandro Toledo —quien tiene diagnóstico de cáncer y otros problemas—.

“Se tiene que establecer a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales y estas personas empezarán cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente”, sostuvo.

Cabe añadir que , y en más de una ocasión, ha solicitado el indulto presidencial.

“No quiero morir en la cárcel”, dijo recientemente, tras el fallecimiento de su suegra Eva Fernenbug.

TE PUEDE INTERESAR

Fenómeno de El Niño: Keiko Fujimori advierte que dispone de 4 meses para trabajos de prevención
Keiko Fujimori dice que no vivirá con sus hijas en Palacio: “Hemos decidido que por ahora no”
Fuerzas Armadas en las calles y transporte público, confirma Keiko Fujimori
Keiko Fujimori sobre Betssy Chávez: aún no hay decisión sobre el pedido de salvoconducto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.