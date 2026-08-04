Tras el pedido de indulto realizado por el expresidente Alejandro Toledo, la mandataria Keiko Fujimori aseguró que se revisará la solicitud respetando los plazos y criterios correspondientes.

En diálogo con la prensa el lunes, Fujimori Higuchi sostuvo que la Comisión de Gracias Presidenciales, una vez instalada, analizará el caso. Aseguró que ella no intervendrá directamente en el proceso.

“Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis: uno, un carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria”, mencionó.

Según la presidenta Fujimori, no participará directamente en la evaluación del pedido de gracia hacia Toledo. Foto: difusión / Presidencia

Según la jefa de Estado, el pedido de indulto tendrá que estudiar los informes sobre la salud de Alejandro Toledo —quien tiene diagnóstico de cáncer y otros problemas—.

“Se tiene que establecer a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales y estas personas empezarán cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente”, sostuvo.

Cabe añadir que Toledo Manrique está en prisión por delitos de corrupción ligados al caso Odebrecht, y en más de una ocasión, ha solicitado el indulto presidencial.

“No quiero morir en la cárcel”, dijo recientemente, tras el fallecimiento de su suegra Eva Fernenbug.