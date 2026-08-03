Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia Perú)
Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia Perú)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, reveló recientemente que, tras una conversación con su familia, decidió que, por el momento, ella y sus hijas no vivirán en el Palacio de Gobierno, una alternativa de residencia oficial de los mandatarios durante su gestión. En este caso, hasta el año 2031.

, afirmó la mandataria.

Como parte de sus actividades protocolares, la presidenta Keiko Fujimori ha participado en una serie de ceremonias, entre ellas la entrega de credenciales, la juramentación y toma de mando, así como el Desfile Cívico Militar. En todas estas actividades, la presencia de sus hijas ha sido constante, señala un artículo de .

Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia del Perú)
Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia del Perú)

Incluso, la mandataria les ha dedicado emotivas palabras, destacando que son su principal motivación para asumir el cargo.

Keiko Fujimori agradece a su familia por el apoyo en las elecciones: “Papá, mamá, siempre los llevo en mi corazón. (...) A mis hermanos, a Sachi, (...) a mis hijas Kyara y Kaori, ustedes son el mayor orgullo de mi vida”, expresó la gobernante.

Finalmente, por medio de estas declaraciones, Keiko Fujimori aclaró que, por el momento, no contempla mudarse al Palacio de Gobierno junto a sus hijas, una decisión que, según explicó, fue tomada en el ámbito familiar.

Mientras tanto, la presidenta continúa con el desarrollo de sus actividades oficiales tras asumir el cargo el pasado 28 de julio, en las que se programa viajar a diversos lugares del Perú para reunirse con los dirigentes regionales y atender urgencias.

TE PUEDE INTERESAR

Fuerzas Armadas en las calles y transporte público, confirma Keiko Fujimori
Keiko Fujimori sobre Betssy Chávez: aún no hay decisión sobre el pedido de salvoconducto
Marco Rubio dice que investidura de Keiko Fujimori brinda estabilidad política al Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.