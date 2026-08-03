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3 de agosto del 2011. Hace 15 años

ELECTROPERÚ Y PETROPERÚ COTIZARÍAN EN BOLSA LIMEÑA

Carlos Herrera Descalzi, ministro de Energía y Minas, la regla es que la inversión la haga el sector privado y que tenga una rentabilidad adecuada, afirmó el titular del MEM. Dijo que buscarán acelerar las obras del gasoducto andino. El presidente Ollanta Humala ha señalado que se reforzará a las empresas públicas. ¿Cuál será la orientación que se dará a empresas como Electroperú y Petroperú?.

En el sector eléctrico, por ejemplo, actualmente tenemos, hipotéticamente, suficiente capacidad de generación como para no tener problemas de abastecimiento hasta el 2014 o 2015, pero en la práctica se tienen que resolver algunos problemas de falta de energía en la zona sur y norte del país. Estos problemas se dan por haber priorizado la generación a base de gas natural.

Esto ha ocurrido porque el Estado ha dado toda la libertad para que se instalen centrales en cualquier parte, y es natural que una empresa ponga su planta donde más le convenga. Lo que se tiene que hacer es atraer la inversión privada para que se instalen plantas donde le convenga al país.

EFEMÉRIDES. El presidente Ollanta Humala ha señalado que se reforzará a las empresas públicas.

3 de agosto del 2016. Hace 10 años

NUEVA LEY PONE FIN A DEMORAS EN LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

Actualmente, cada uno de los municipios del país aprueba un promedio de apenas dos a tres licencias de construcción por semana, lo que es considerado un cuello de botella para cerrar la brecha en el sector construcción. Sin embargo, con la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, la primera norma que promulga el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (fue aprobada por el Congreso que feneció), se podrá multiplicar por siete la emisión de esas aprobaciones, destacó el presidente de Capeco, Francisco Osores.

La ley promulgada consolida la implementación de los revisores urbanos -designados por colegios profesionales- como mecanismo alternativo a la aprobación (municipal) de proyectos de habilitación urbana y de edificaciones. La existencia de esos revisores urbanos permitirá un trabajo a tiempo completo en la aprobación de las licencias de construcción.

El ministro de Vivienda, Édmer Trujillo, señaló que con esta norma, que modifica la Ley 29090 (de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones) el nuevo Gobierno da una clara señal en su objetivo de eliminar y reducir las trabas a la inversión, al abordar la simplificación administrativa y la seguridad de las obras.

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3 de agosto del 2021. Hace 5 años

PRESIÓN AL ALZA SOBRE EL DÓLAR LO MANTIENE ENCIMA DE LOS S/ 4.00

Disminuye negociación en el mercado cambiario, así como la compra y venta de bonos del Tesoro. Dólar cerró en S/ 4.066 con intervención del BCR. Cotización puede bajar de los S/4.00 si Julio Velarde sigue. Julio Velarde considera favorablemente continuar al frente del BCR, dice Pedro Francke. BVL recorta pérdidas y sube 0.85%. Predominaron compras de oportunidad por precios bajos de acciones.