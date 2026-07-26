Cummins Perú impulsa su estrategia de diversificación con foco en soluciones energéticas, motores y sistemas de almacenamiento de energía. Foto: Cummins
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Karen Guardia Quispe
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Aunque la minería continúa siendo el principal negocio de Cummins Perú y aporta cerca del 70% de sus ingresos, la empresa ya puso la mira en otros sectores para sostener su crecimiento. La subsidiaria de Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú (KMMP), especializada en motores, generadores eléctricos y soluciones energéticas, busca diversificar su portafolio hacia nuevas industrias, con especial énfasis en el sector eléctrico. ¿Cuáles son sus planes para el mediano plazo?

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