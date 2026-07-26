Erick Ruiz, gerente general de Cummins Perú, recordó que la compañía cerró el 2025 con ventas por US$ 224.5 millones, superando la meta inicial de US$ 215 millones. Así, para este año, la empresa proyecta alcanzar US$ 240 millones e incluso no descarta superar esa cifra, apoyada en el buen desempeño registrado durante el primer semestre de su año fiscal .

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“Hemos logrado alcanzar los números que nos hemos propuesto y estamos muy bien encaminados para llegar a los US$ 240 millones como meta. Si todo continúa como hasta ahora, incluso podríamos superar ese monto”, sostuvo.

Respecto a los motores de este crecimiento, indicó que la empresa mantiene presencia en sectores como minería, pesca, construcción, energía, oil & gas y automotriz. Sin embargo, reconoció que la minería continúa siendo el principal impulsor del negocio. “Si hablamos de volúmenes, es un sector primordial para el desarrollo de nuestro negocio”, afirmó.

En ese contexto, recordó que Cummins participará en el proyecto Tía María (Southern Perú), donde suministrará motores QSK60 para la flota autónoma que desplegará Komatsu -Mitsui Maquinarias Perú. Además, mantiene operaciones en otras minas de gran escala como Antamina, Las Bambas y Antapaccay, entre otras.

En detalle, aunque la minería concentra alrededor del 70% de las ventas de Cummins Perú, la empresa espera una recuperación de otros negocios durante el año, especialmente el vinculado a la pesca.

“Si bien la primera temporada fue suspendida, esperamos que en los próximos meses la actividad se recupere y podamos concretar los negocios que hemos planificado para este sector”, comentó a Gestión.

Asimismo, la compañía prevé un mayor dinamismo en los sectores automotriz, construcción e industrial, lo que impulsaría la comercialización de motores, generadores, repuestos y servicios.

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Erick Ruiz, gerente general de Cummins Perú, adelantó que la empresa proyecta ventas por US$ 240 millones este año y busca diversificar su negocio más allá de la minería. Foto: Cummins

El sector eléctrico y los dos proyectos que impulsarán la diversificación

En línea con su estrategia para reducir la dependencia de la minería, Cummins Perú apuesta por fortalecer su negocio de generación eléctrica, un segmento que, según la compañía, estará impulsado por la creciente demanda de centros de datos, inteligencia artificial y soluciones de respaldo energético.

“Estamos preparados para competir en este segmento, que es estratégico, y estoy convencido de que en los próximos años energía será un negocio tan importante como hoy lo es la minería”, afirmó Ruiz.

Como parte de esa estrategia, la empresa también viene consolidando su incursión en los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (Battery Energy Storage Systems, BESS), negocio que anunció en 2024 y en el que ingresó formalmente durante el 2025. Este negocio permite almacenar energía —proveniente de fuentes como diésel, gas o paneles solares— para utilizarla en momentos de mayor demanda o costo, contribuyendo a garantizar la continuidad de las operaciones y mejorar la eficiencia energética de las empresas.

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“Tenemos dos proyectos en on going (en marcha) y seguimos trabajando en nuevas oportunidades. Es un negocio de nicho y los procesos comerciales toman tiempo porque los clientes deben evaluar el retorno de la inversión, pero contamos con un portafolio de proyectos bien identificado”, aclaró.

En ese sentido, precisó que la empresa espera concretar al menos uno de estos proyectos durante el cuarto trimestre de este año y otro en el primer trimestre del 2027, conforme avancen las negociaciones .

Actualmente, el segmento de energía representa alrededor del 15% de las ventas de Cummins Perú. Para este año, la compañía proyecta que este negocio registre un crecimiento superior al 23% frente al año anterior, impulsado por la mayor demanda de generadores y sistemas de almacenamiento de energía.

“(Energía) es uno de los negocios por los que más estamos apostando este año. Esperamos crecer más de 23% respecto al año anterior y confiamos en que ese desempeño contribuirá a alcanzar nuestra meta de ventas de US$ 240 millones”, arguyó.

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La compañía mantiene a la minería como su principal mercado, aunque impulsa nuevas líneas de crecimiento en energía. Foto: Cummins

Inversiones superarán los US$ 1.5 millones en 2026: ¿a qué se destinarán?

Como parte de su estrategia de diversificación, Cummins Perú invertirá más de US$ 1.5 millones durante el 2026, recursos que se destinarán a la renovación de su sede en Trujillo, mejoras en la operación de Cusco y el fortalecimiento de su infraestructura de servicios. En concreto, esta inversión se suma a los más de US$ 3 millones desembolsados el año anterior, con lo que la compañía acumulará alrededor de US$ 4 millones en inversiones entre 2025 y 2026 .

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Asimismo, la empresa continuará fortaleciendo su taller principal, donde recientemente incorporó un dinamómetro capaz de probar motores de hasta 6,400 HP, utilizado principalmente en equipos destinados a la gran minería. “Esta inversión nos permite atender motores de muy alta potencia y seguir fortaleciendo nuestra capacidad para brindar soporte al sector minero”, destacó.

Cummins Perú espera concretar su primer proyecto de Sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) durante el cuarto trimestre del 2026. Foto: Cummins

Uso de la tecnología y nuevas líneas de negocio para 2027

En paralelo, la compañía continúa incorporando tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia operativa de sus clientes. Entre ellas destacan los sistemas híbridos Flex Module, que combinan motores y baterías para reducir el consumo de combustible. “Dependiendo de la operación, esta tecnología puede generar ahorros de combustible de hasta 20%, mientras que nuestros motores de nueva generación también permiten menores emisiones y una mayor eficiencia”, anotó.

Aunque señaló que la inteligencia artificial aún no genera una demanda directa en su negocio, indicó que la empresa evalúa cómo incorporar estas herramientas para optimizar sus procesos internos, en línea con la estrategia tecnológica de Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú (KMMP).

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Por último, el ejecutivo adelantó que Cummins Perú analiza incorporar nuevas líneas de negocio para complementar su portafolio. “ Tenemos un par de alternativas claramente identificadas y actualmente estamos en una etapa de evaluación . Si todo avanza según lo previsto, esperamos empezar a dar a conocer estas nuevas líneas de negocio a partir del próximo año”, concluyó.