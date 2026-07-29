De acuerdo a las cifras de Videnza solo hay una cartera cuyos ministros superaron el año promedio de duración entre las 20 que componen el Ejecutivo. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
De acuerdo a las cifras de Videnza solo hay una cartera cuyos ministros superaron el año promedio de duración entre las 20 que componen el Ejecutivo. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Además de la tarea de elevar las tasas de crecimiento de la economía peruana, Keiko Fujimori, la nueva presidente del Perú, enfrenta el gran reto de sostener a su equipo más cercano para cumplir sus promesas: el Gabinete ministerial.

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Los peor ubicados

En el quinquenio 2021-2026 el ministerio que tuvo mayor rotación en su liderazgo fue el encargado de combatir la inseguridad ciudadana: el Ministerio del Interior (Mininter).

En esta cartera un ministro duró 3.4 meses en promedio durante ese periodo. Le siguen en el podio de menor duración, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) y el Ministerio de Defensa, ambos con 4.6 meses en promedio.

De acuerdo con la institución, el dato general del quinquenio 2021-2026 para los ministros dista mucho de lo observado en periodos anteriores, lo que remarca un deterioro. Entre 2006-2011 y 2011-2016, los ministros tenían un tiempo de permanencia promedio de 24 y de 20 meses, respectivamente.

Duración en otros ministerios

Aparte de las 3 carteras señaladas, hay otras 5 que se encuentran por debajo del promedio general de duración (5.82 meses en promedio).

Entre ellos están el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, donde los titulares a cargo no superaron los 5 meses entre 2021 y 2026.

Según las cifras de Videnza solo hay una cartera cuyos ministros superaron el año promedio de duración entre las 20 que componen el Ejecutivo: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El que más se le acercó fue el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con casi 9 meses.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

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