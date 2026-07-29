Además de la tarea de elevar las tasas de crecimiento de la economía peruana, Keiko Fujimori, la nueva presidente del Perú, enfrenta el gran reto de sostener a su equipo más cercano para cumplir sus promesas: el Gabinete ministerial.

Si algo marcó el último quinquenio, entre muchas otras cosas, fue la inestabilidad política, que se vio reflejada en la baja duración de los ministros en sus cargos. Según datos de Videnza Instituto, al 13 de julio de este año, el tiempo promedio de una gestión ministerial fue igual a 5.82 meses entre 2021 y 2026. ¿Cuáles fueron los más inestables?

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Los peor ubicados

En el quinquenio 2021-2026 el ministerio que tuvo mayor rotación en su liderazgo fue el encargado de combatir la inseguridad ciudadana: el Ministerio del Interior (Mininter).

En esta cartera un ministro duró 3.4 meses en promedio durante ese periodo. Le siguen en el podio de menor duración, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) y el Ministerio de Defensa, ambos con 4.6 meses en promedio.

De acuerdo con la institución, el dato general del quinquenio 2021-2026 para los ministros dista mucho de lo observado en periodos anteriores, lo que remarca un deterioro. Entre 2006-2011 y 2011-2016, los ministros tenían un tiempo de permanencia promedio de 24 y de 20 meses, respectivamente.

“Otra causa de la ineficiencia en la gestión pública nacional y subnacional es la elevada rotación de los funcionarios y servidores públicos. Clara muestra de ello es el tiempo de permanencia de los ministros en el último periodo presidencia”, enfatizó Videnza al respecto en su portal Propuestas del Bicentenario.

Duración en otros ministerios

Aparte de las 3 carteras señaladas, hay otras 5 que se encuentran por debajo del promedio general de duración (5.82 meses en promedio).

Entre ellos están el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas, donde los titulares a cargo no superaron los 5 meses entre 2021 y 2026.

Por otro lado, un ministro de Economía y Finanzas, en promedio, no superó los 6 meses en su puesto en este último quinquenio. Esto representa un claro retroceso: entre 2011-2016 los encargados del MEF superaban los 30 meses.

En donde rara vez se superó el medio año (6.7 meses en promedio) fue otro que maneja grandes presupuestos para inversión, como es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este registro queda muy lejos de los 30 meses promedio que alcanzaban los titulares de esta institución en los periodos 2006-2011 y 2011-2016.

Según las cifras de Videnza solo hay una cartera cuyos ministros superaron el año promedio de duración entre las 20 que componen el Ejecutivo: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El que más se le acercó fue el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con casi 9 meses.