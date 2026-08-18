La minera canadiense PPX Mining recibió la aprobación ambiental para ejecutar un programa de perforación de 10,315 metros en Portachuelos, una zona con presencia de oro y plata ubicada dentro de su proyecto Igor, en La Libertad. La autorización permitirá a la empresa realizar 58 perforaciones durante un periodo máximo de 20 meses.

La compañía espera iniciar los trabajos hacia fines de septiembre, una vez que complete los trámites necesarios para comenzar las actividades. Para la campaña, prevé movilizar inicialmente al menos dos equipos de perforación.

El programa se concentrará en Portachuelos, donde PPX busca ampliar la información disponible sobre el potencial de oro y plata de la zona. La empresa señaló que esta área cuenta con antecedentes de exploración, aunque el nuevo programa permitirá profundizar los estudios.

Ernest Mast, presidente y CEO de PPX Mining, señaló que la aprobación permitirá retomar las perforaciones desde superficie en el proyecto. “Esperamos comenzar a perforar en Portachuelos hacia fines de septiembre”, indicó el ejecutivo.

La nueva campaña se enmarca en el plan de exploración que PPX trazó para 2026 en el proyecto Igor. La compañía había señalado que concentraría sus trabajos en Callanquitas y Portachuelos, con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre estas zonas y avanzar en la definición de nuevos recursos.

La nueva campaña de exploración en Portachuelos tendrá una duración máxima de 20 meses y PPX prevé iniciar las perforaciones hacia fines de septiembre. (Foto: PPX Mining).

Nuevo programa en el proyecto Igor

La autorización representa el primer permiso que recibe PPX para realizar perforaciones desde superficie desde que venció su autorización anterior, en octubre de 2019. El nuevo programa se desarrollará en Portachuelos, una zona distinta a Callanquitas, donde la compañía ya mantiene operaciones de producción dentro del proyecto Igor.

Según informó PPX, la campaña contempla perforaciones para obtener mayor información sobre las características del yacimiento y evaluar su potencial. La empresa indicó que espera avanzar con el mayor número posible de metros perforados durante lo que resta del 2026.

El proyecto Igor está ubicado en La Libertad y comprende distintas áreas de interés para la compañía. Con la aprobación ambiental, PPX podrá avanzar en una nueva etapa de exploración en Portachuelos, mientras continúa con sus actividades en Callanquitas.