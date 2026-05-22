El oro y la plata han cautivado a la humanidad durante miles de años como reservas de valor y medios de intercambio. Pero en el mundo del trading actual, estos metales ancestrales han adquirido una dimensión completamente nueva. Hoy están entre los instrumentos más comprados y vendidos en los mercados financieros globales, con billones de dólares en volumen negociado cada mes. Y en los últimos años, su apreciación de precio ha mostrado un fuerte impulso alcista. El oro pasó de alrededor de US$2,100 en marzo de 2024 a más de US$5,500 en enero de 2026. Se ha convertido en uno de los instrumentos más demandados en los mercados globales.

Hasta ahora, frente al USD, el oro ha subido:

31% en los últimos 3 meses

40% en los últimos 6 meses

68% en el último año

138% en los últimos 2 años

Las ganancias recientes de la plata son todavía más llamativas en relación con su desempeño histórico. Ha subido:

65% en los últimos 3 meses

92% en los últimos 6 meses

136% en el último año

214% en los últimos 2 años

¿Qué está pasando, por qué los precios se están disparando y cómo puedes aprovecharlo?

Las fuerzas que impulsan la subida del oro

Durante mucho tiempo, el oro fue considerado el mejor activo refugio. No se deteriora, existe una demanda constante y la oferta es limitada. Siempre que la incertidumbre se apodera de los mercados, suele ser uno de los activos que más se aprecia. Las tensiones geopolíticas de los últimos años fueron uno de los catalizadores de la acción parabólica del precio del oro, pero también aumentó la demanda.

Después de la congelación de los activos del banco central ruso en 2022, cuando las reservas mantenidas en USD y EUR quedaron inmovilizadas, muchos países reevaluaron los riesgos de mantener activos nacionales en divisas extranjeras. Esa medida dejó en evidencia cómo los factores geopolíticos pueden afectar el acceso a las reservas, lo que llevó a los bancos centrales a acelerar sus estrategias de diversificación, especialmente aumentando su asignación al oro como una reserva de valor más neutral.

El oro suele considerarse un activo de reserva neutral, ya que no puede ser sancionado de la misma manera. Por eso se ha vuelto mucho más atractivo para bancos y compañías extranjeras, y la demanda de oro por parte de los bancos centrales superó por primera vez en décadas las compras de bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Instituciones desde China hasta Polonia e India han estado acumulando reservas de oro a un ritmo no visto en décadas, reduciendo su dependencia del dólar estadounidense y diversificando su riqueza nacional. El exceso de oferta proveniente de las mineras de oro compensó esta presión compradora institucional durante 2022 y comienzos de 2023, pero después de eso esa oferta más antigua desapareció y la ausencia de vendedores se hizo evidente. Los precios comenzaron a subir de forma sostenida y desde entonces no han dejado de hacerlo.

Por qué la plata se está poniendo al día

La plata suele quedar en segundo plano frente al oro en términos de capitalización de mercado y tendencias generales de precio, pero los traders con experiencia saben que puede ofrecer setups todavía más explosivos. Suele moverse con más violencia, tanto a la baja como al alza. El movimiento de los últimos años, por supuesto, ha sido claramente alcista. Como componente crítico en la energía solar, los vehículos eléctricos y los semiconductores, tiene un piso de precio cercano a US$30 por onza, pero el famoso par XAG/USD llegó hasta US$121 el 29 de enero de 2026.

El rally estuvo impulsado principalmente por un déficit de oferta, a medida que los vehículos eléctricos chinos aumentan su producción y la demanda de semiconductores se mantiene tan fuerte como siempre. El sector electrónico está en auge y el dólar estadounidense se está debilitando. Ambas fuerzas están creando grandes oportunidades de trading en la plata, el cobre y otros metales industriales.

El rally de 2025-2026 estuvo impulsado por un déficit de oferta de 67 millones de onzas, una fuerte demanda en el sector electrónico y un dólar estadounidense débil. Este es el entorno perfecto para que los metales y las materias primas brillen.

Trading de metales preciosos en Pocket Broker

Plataformas como Pocket Broker han hecho que acceder al trading de metales sea más fácil que nunca. Ya no es necesario comprar acciones de compañías mineras de oro ni ETF. Los precios del oro y la plata pueden operarse directamente, a través de varios modos, ya sea con riesgo fijo o mediante CFD. La misma cuenta ofrece acceso a acciones, índices, criptomonedas, petróleo crudo, paladio, gas y más, lo que permite a los traders actuar sobre cualquier oportunidad en el momento en que aparezca.

En lugar de comprar metales físicos, con todos los costos asociados y las complicaciones de almacenamiento, Pocket Broker permite operar directamente sobre el precio del activo. Esto significa que puedes tomar posiciones en cualquiera de las dos direcciones y beneficiarte tanto de fuertes rallies como de retrocesos importantes en los precios de los metales. Siempre que la acción del precio sea sólida, las ganancias pueden ser significativas.

El apalancamiento flexible de la plataforma en el modo CFD permite a los traders ajustar su exposición a los metales preciosos según su tolerancia al riesgo y la calidad de sus setups. Los usuarios con más experiencia y alta convicción pueden aumentar el tamaño de sus posiciones, mientras que los traders menos experimentados pueden apoyarse en el trading social o en herramientas de IA para aprovechar la experiencia de otros.