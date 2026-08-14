Compañía de Minas Buenaventura elevará su CAPEX a cerca de US$ 500 millones para acelerar exploraciones y proyectos clave. (Foto: Difusión)
Compañía de Minas Buenaventura elevará su CAPEX a cerca de US$ 500 millones para acelerar exploraciones y proyectos clave. (Foto: Difusión)
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Eduardo Sotelo
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El alza récord en los precios del oro, la plata y el cobre le dio un nuevo impulso a los planes de Compañía de Minas Buenaventura. Este escenario de altos precios no solo fortalece la posición financiera de la empresa, sino que abre una ventana de oportunidad para acelerar la definición de sus proyectos emblemáticos de cobre y extender el horizonte de sus operaciones tradicionales.

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