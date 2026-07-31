Compañía de Minas Buenaventura reportó sólidos resultados financieros durante el segundo trimestre del 2026, impulsados por un entorno favorable para los precios de los metales y el desempeño de sus operaciones y empresas asociadas, como Cerro Verde. Entre abril y junio, la compañía obtuvo ingresos por US$ 580.8 millones, un crecimiento de 57% respecto a los US$ 369.5 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

Este desempeño se reflejó también en su rentabilidad. La utilidad neta atribuible a los accionistas ascendió a US$ 260.8 millones, casi tres veces más que los US$ 91.3 millones obtenidos en el segundo trimestre del 2025. Asimismo, el EBITDA generado por sus operaciones directas alcanzó US$277.1 millones, un incremento de 113% frente a los US$130.1 millones reportados un año antes.

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La minera explicó que la mejora de sus resultados respondió principalmente al incremento de los precios internacionales del oro, la plata y el cobre, además de mayores volúmenes comercializados en algunas operaciones y una mayor contribución de sus empresas afiliadas, entre ellas Cerro Verde.

Precisamente, al incorporar el aporte de estas participaciones, el EBITDA total de la compañía se ubicó en US$ 470.9 millones, frente a los US$ 240.7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

El beneficio por acción (BPA) también mostró una mejora significativa al pasar de US$ 0.36 en el segundo trimestre del 2025 a US$ 1.03 entre abril y junio de este año, superando además las estimaciones del mercado.

En el segundo trimestre del 2026, Buenaventura elevó sus ingresos en 57% y casi triplicó su utilidad neta, favorecida por mayores precios de los metales. (Foto: Buenaventura)

Balance del primer semestre

Con los resultados del segundo trimestre, Buenaventura acumuló ingresos por US$ 1,205.4 millones durante el primer semestre del 2026. En tanto, el EBITDA proveniente de operaciones directas alcanzó US$ 663.4 millones, reflejando el efecto combinado de mayores cotizaciones de los metales y un mejor desempeño operativo en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los resultados financieros se conocen pocos días después de que Buenaventura actualizara sus perspectivas operativas para este año. La minera elevó recientemente su proyección de producción de plata para el 2026, principalmente por el mayor aporte esperado de la mina Yumpag.

No obstante, la empresa también ajustó a la baja su estimación de producción para San Gabriel debido a restricciones relacionadas con el manejo de relaves y las recuperaciones metalúrgicas previstas para esa operación.

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