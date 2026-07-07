Compañía Minera San Ignacio de Morococha mantiene operaciones en la Unidad Minera San Vicente, una mina polimetálica reconocida por su producción de zinc y plomo. Foto SIMSA
Compañía Minera San Ignacio de Morococha mantiene operaciones en la Unidad Minera San Vicente, una mina polimetálica reconocida por su producción de zinc y plomo. Foto SIMSA
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Junta de Acreedores de aprobó el inicio de la reestructuración de la empresa con el 90.17% de los votos, en una sesión convocada por el . Como parte de los acuerdos, también ratificó a la actual administración con el 92.08% del respaldo.

Con esta decisión, la compañía continuará el procedimiento concursal bajo un esquema orientado a preservar la continuidad de sus operaciones y recuperar su situación financiera. Según informó la empresa, el siguiente paso será elaborar y presentar un plan de reestructuración dentro del plazo de 60 días establecido por la .

Simsa señaló que la alternativa aprobada busca maximizar el valor de la empresa frente a otras opciones concursales y fortalecer la recuperación de su principal activo operativo, la, ubicada en la región Junín.

Simsa señaló que la alternativa aprobada busca maximizar el valor de la empresa frente a otras opciones concursales
Simsa señaló que la alternativa aprobada busca maximizar el valor de la empresa frente a otras opciones concursales
LEA TAMBIÉN: Alpayana invierte US$ 98.4 millones en Magna Mining y entra por primera vez a Canadá

Asimismo, indicó que la reestructuración permitirá atender de manera ordenada las obligaciones con los acreedores y mantener la relación con trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas a la operación minera.

Próximos pasos

El gerente general de Simsa, Mario Portocarrero, cabeza de la administración ratificada, afirmó que los acuerdos aprobados marcan el inicio de una nueva etapa para la empresa y permitirán consolidar el reinicio de las operaciones, así como avanzar en la recuperación financiera de la compañía.

Estos acuerdos marcan el inicio de una nueva etapa para Simsa, que contempla la elaboración y presentación del plan de reestructuración dentro del plazo de 60 días previsto por la Ley General del Sistema Concursal, la consolidación del reinicio de las operaciones y la recuperación financiera de la compañía”, señaló.

El proceso también busca mantener la relación con trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas a la operación minera. (Foto referencial / Minem)
El proceso también busca mantener la relación con trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas a la operación minera. (Foto referencial / Minem)

Por su parte, el abogado concursal Richard Almerco, conductor del proceso de restructuración de Simsa, sostuvo que la decisión de los acreedores respalda una estrategia enfocada en la continuidad de la empresa y en la optimización de sus procesos productivos. Añadió que el objetivo es fortalecer la viabilidad de la minera y facilitar el cumplimiento de las obligaciones concursales.

Simsa mantiene operaciones en la Unidad Minera San Vicente, una operación polimetálica ubicada en Junín, reconocida principalmente por la producción de y .

LEA TAMBIÉN: Rio2 confirma vida útil de Condestable hasta 2039 y busca ampliar producción

TE PUEDE INTERESAR

Proyecto de cobre Los Calatos cambia de dueño tras compra de Chinalco
Proyecto de cobre Colquemayo avanza a nueva etapa de exploración
Cobre y plata: minera Palamina se alista para iniciar perforaciones en Puno antes de fin de año

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.