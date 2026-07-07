La Junta de Acreedores de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. (Simsa) aprobó el inicio de la reestructuración de la empresa con el 90.17% de los votos, en una sesión convocada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Como parte de los acuerdos, también ratificó a la actual administración con el 92.08% del respaldo.

Con esta decisión, la compañía continuará el procedimiento concursal bajo un esquema orientado a preservar la continuidad de sus operaciones y recuperar su situación financiera. Según informó la empresa, el siguiente paso será elaborar y presentar un plan de reestructuración dentro del plazo de 60 días establecido por la Ley General del Sistema Concursal.

Simsa señaló que la alternativa aprobada busca maximizar el valor de la empresa frente a otras opciones concursales y fortalecer la recuperación de su principal activo operativo, la Unidad Minera San Vicente, ubicada en la región Junín.

Simsa señaló que la alternativa aprobada busca maximizar el valor de la empresa frente a otras opciones concursales

Asimismo, indicó que la reestructuración permitirá atender de manera ordenada las obligaciones con los acreedores y mantener la relación con trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas a la operación minera.

Próximos pasos

El gerente general de Simsa, Mario Portocarrero, cabeza de la administración ratificada, afirmó que los acuerdos aprobados marcan el inicio de una nueva etapa para la empresa y permitirán consolidar el reinicio de las operaciones, así como avanzar en la recuperación financiera de la compañía.

“Estos acuerdos marcan el inicio de una nueva etapa para Simsa, que contempla la elaboración y presentación del plan de reestructuración dentro del plazo de 60 días previsto por la Ley General del Sistema Concursal, la consolidación del reinicio de las operaciones y la recuperación financiera de la compañía”, señaló.

El proceso también busca mantener la relación con trabajadores, proveedores y comunidades vinculadas a la operación minera. (Foto referencial / Minem)

Por su parte, el abogado concursal Richard Almerco, conductor del proceso de restructuración de Simsa, sostuvo que la decisión de los acreedores respalda una estrategia enfocada en la continuidad de la empresa y en la optimización de sus procesos productivos. Añadió que el objetivo es fortalecer la viabilidad de la minera y facilitar el cumplimiento de las obligaciones concursales.

Simsa mantiene operaciones en la Unidad Minera San Vicente, una operación polimetálica ubicada en Junín, reconocida principalmente por la producción de zinc y plomo.

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