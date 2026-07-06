King Copper está lista para poner a prueba el potencial geológico de Colquemayo. Tras redefinir las zonas de mayor interés del yacimiento ubicado en Moquegua, la minera canadiense prepara una campaña de perforación de más de 36,000 metros con la que buscará validar los objetivos identificados y profundizar el conocimiento del sistema mineralizado. ¿Qué contempla esta nueva fase?

El siguiente paso será posible luego de que la empresa obtuviera la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que autoriza la ejecución de 36,010 metros de perforación diamantina desde 40 plataformas, con hasta 59 pozos distribuidos durante un periodo de 40 meses. Asimismo, la compañía informó que el programa cuenta con financiamiento asegurado para su ejecución.

“La aprobación de la DIA constituye el hito corporativo más relevante para la Compañía desde la adquisición de Colquemayo. Este avance es decisivo para iniciar nuestro programa de perforación, permitiéndonos validar el modelo geológico que fundamenta nuestra estrategia”, señaló Jonathan Richards, director ejecutivo de King Copper.

La reinterpretación geológica permitió definir nuevas zonas prioritarias para la siguiente campaña de exploración.

King Copper redefine los objetivos de exploración en Colquemayo

La campaña representa la siguiente etapa de un trabajo técnico desarrollado durante los últimos meses. En ese periodo, la empresa revisó información geológica, geoquímica y perforaciones históricas, incluyendo más de 20,000 metros de testigos, además de elaborar una reinterpretación integral y un modelo geológico tridimensional del yacimiento.

A partir de esos estudios, King Copper redefinió las zonas prioritarias de exploración, que ahora serán evaluadas mediante perforaciones a mayores profundidades que las alcanzadas anteriormente.

Además, la campaña buscará determinar la relación entre el sistema epitermal de alta sulfuración y un posible sistema de pórfido de cobre subyacente.

“Nuestro trabajo técnico reciente —que incluyó la revisión de más de 20,000 metros de testigos históricos y una reinterpretación geológica integral— ha optimizado nuestra comprensión del proyecto y definido objetivos de alta prioridad, con perforaciones programadas a mayores profundidades que las alcanzadas anteriormente”, indicó Richards.

La campaña de exploración cuenta con el financiamiento asegurado para su ejecución.

Colquemayo busca confirmar un sistema de pórfido de cobre

Ubicado en el distrito de Coalaque, provincia General Sánchez Cerro (Moquegua), Colquemayo se encuentra en una de las principales zonas cupríferas del país. Las campañas históricas identificaron una extensa mineralización de enargita de alta ley distribuida en una litocapa de aproximadamente 12 kilómetros de longitud y entre 3 y 4 kilómetros de ancho.

Entre los resultados obtenidos destaca una intersección de 237.3 metros con 2.4% de cobre, que incluye un tramo de 15.15 metros con 27% de cobre en el pozo COQ-10-36. Estos resultados respaldan la nueva campaña de perforación con la que la empresa buscará profundizar la evaluación del sistema mineralizado.

“Más allá de evaluar las extensiones de esta mineralización epitermal, nuestro objetivo es investigar los indicios de un sistema de pórfido de cobre subyacente”, afirmó Chico Azevedo, vicepresidente de Desarrollo Comercial de King Copper.

Con este hito, la compañía avanzará con los preparativos logísticos y regulatorios finales para movilizar el programa de perforación.