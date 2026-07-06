La minera peruana Alpayana SAC dio un salto fuera de la región y aterrizó en Canadá. La compañía acordó una colocación privada con Magna Mining Inc. para adquirir 62.2 millones de acciones a C$ 2,25 (US$ 1,58) cada una, una operación que asciende a aproximadamente 140 millones de dólares canadienses (US$ 98.4 millones) y que la convertirá en el principal accionista de la firma canadiense, con cerca del 19.9% del capital.

Con esta jugada, Alpayana extiende por primera vez su presencia hacia uno de los distritos mineros más consolidados del mundo: la cuenca de Sudbury, en el noreste de Ontario, reconocida por sus yacimientos de cobre, níquel y metales preciosos.

“Esta inversión refleja la confianza de Alpayana en el equipo de Magna y en el excepcional potencial geológico de la cuenca de Sudbury. Como grupo privado con cuatro décadas de operaciones ininterrumpidas en Latinoamérica, nos enorgullece extender nuestro enfoque minero responsable y a largo plazo a uno de los distritos más consolidados del mundo”, señaló Alejandro Gubbins, presidente de Alpayana.

Alpayana es un grupo minero privado con más de cuatro décadas de operaciones ininterrumpidas en Perú y México. (Foto: GEC)

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Alpayana financiará los proyectos Levack y Crean Hill de Magna Mining en Canadá

Los recursos captados servirán para financiar el desarrollo de los proyectos de Magna en la región de Sudbury —entre ellos Levack y Crean Hill, que ya estuvieron en producción—, además de fines corporativos generales y capital de trabajo.

Por el lado canadiense, el director ejecutivo de Magna, Jason Jessup, dio la bienvenida al grupo peruano como accionista mayoritario y destacó la complementariedad entre ambas operaciones. La empresa peruana opera actualmente varias minas subterráneas en Perú y México, y a través de sus minas Americana y Yauliyacu abastece de agua potable a más de 2,5 millones de personas.

La operación aún está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y otras condiciones habituales de cierre. Las acciones tendrán un periodo de restricción legal en Canadá que vence cuatro meses y un día después del cierre. Canaccord Genuity actuó como asesor financiero de Magna y Desjardins Capital Markets como asesor estratégico.

Tras comprar Yauricocha, Alpayana reordena su logística para ganar eficiencia

La minera peruana Alpayana ha crecido en los últimos años mediante adquisiciones y hoy opera varias unidades subterráneas polimetálicas en Perú y el extranjero, entre ellas Americana, Yauliyacu, Iscaycruz, Morococha y Yauricocha, además de Bolívar, en México. Ese crecimiento la ha llevado a reforzar el control corporativo en logística, compras y contratos para sostener la rentabilidad.

Tras la incorporación de la mina polimetálica Yauricocha (Lima), el grupo reorganizó transporte, almacenes y sistemas para integrar la nueva unidad al modelo corporativo y reducir costos con compras a mayor escala. Según Juan Pablo Torres, gerente de supply, solo por negociar mayores volúmenes se puede ganar entre 10% y 15% en adquisiciones al generar sinergias entre las distintas minas.

La compañía también viene automatizando procesos —implementó robots para agilizar órdenes de compra y recortó casi 20% el tiempo de ciclo— y migrando sus unidades a una sola plataforma de gestión. Torres remarca que estas eficiencias deben trabajarse incluso en periodos favorables, por el carácter cíclico del negocio minero.