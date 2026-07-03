La minera canadiense Palamina Corp. proyecta iniciar las perforaciones de su proyecto de plata y cobre Galena, en Puno, a inicios del otoño canadiense de 2026 (último trimestre), en paralelo a su plan de escindir la subsidiaria Colt Silver Corp. como una compañía pública independiente para generar mayor valor a sus accionistas.

La decisión de la escisión se someterá a votación en la asamblea anual y extraordinaria de 2026 de la firma.

Palamina posee el 100% de Colt Silver Corp., que a su vez controla, a través de su filial peruana, el 100% del proyecto Galena, ubicado en el distrito minero de Santa Lucía, en el sureste peruano.

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Colt Silver identifica nuevos objetivos de perforación en su proyecto Galena en Puno

En abril, Colt realizó estudios del subsuelo en Galena mediante mediciones magnéticas y de gravedad terrestre, cubriendo más de 112 kilómetros de terreno y tomando más de 1.100 puntos de medición en tres zonas: Rosa, Gris y Azul. En estas áreas se encuentran las históricas minas Santa Rosa, Chaparro y Gaspar.

Los resultados sugieren que una capa de roca favorable para albergar depósitos minerales —conocida como Formación Ayabacas— podría estar cerca de la superficie en ciertas elevaciones del terreno, lo que abre nuevas zonas con potencial para la perforación exploratoria.

“Las estructuras que delimitan estos bloques de falla representan objetivos atractivos para la perforación exploratoria, al igual que las intersecciones de estructuras mineralizadas con orientación noreste en las minas históricas de Santa Rosa, Gaspar y Chaparro”, señaló Andrew Thomson, presidente de Palamina.

En el segundo trimestre de 2026, la empresa completó su primer muestreo de suelos entre las zonas Santa Rosa y Azul, con más de 800 muestras de tierra recolectadas y analizadas mediante un método de detección química no invasivo. Los datos se encuentran en procesamiento.

Palamina mantiene seis proyectos de oro en el Cinturón Orogénico de Puno.

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Palamina cerca de iniciar perforación en Galena: permisos “muy avanzados”

El proyecto se localiza junto a la Carretera Interoceánica, a unos 90 minutos de la oficina de campo de Palamina en Juliaca, ciudad que cuenta con aeropuerto internacional y vuelos directos desde Lima.

El entorno geológico de Galena sugiere potencial para varios tipos de depósitos minerales: vetas polimetálicas (mezcla de metales), acumulaciones de cobre en las rocas del Grupo Tacaza y depósitos de plata y cobre en la Formación Ayabacas. Como referencia regional, la empresa menciona yacimientos de cobre cercanos en la Mina Tacaza y el proyecto Berenguela —que contiene plata, cobre, zinc y manganeso—, ambos próximos a la propiedad.

El proceso de permisos de perforación se encuentra “muy avanzado”, según la compañía.

Palamina cierra financiamiento para lanzar Colt Silver

A inicios del segundo trimestre, Palamina Corp. completó financiamientos por US$ 3.05 millones, un paso clave para poner en marcha Colt Silver Corp., la nueva empresa que agrupará sus proyectos de plata y cobre en Perú.

El financiamiento se estructuró mediante instrumentos que operan primero como préstamos y luego se convierten en acciones de la nueva firma.

Con este spin-out (escisión), Palamina busca ordenar su negocio: Colt Silver se enfocará en plata y cobre, mientras la empresa original seguirá centrada en oro. La nueva compañía reunirá siete proyectos, cuatro de ellos en la zona de Santa Lucía (Puno) —Galena, Esperanza, Volcano y Sora—, y otros activos en el centro y norte del país.

El cierre de este financiamiento permitió avanzar con los trámites regulatorios y preparar el eventual listado de Colt Silver en la bolsa canadiense, además de asegurar los fondos para iniciar actividades en sus proyectos. Ese antecedente allana ahora el camino para la primera perforación en Galena, prevista para el último trimestre de 2026.

DATO CLAVE.