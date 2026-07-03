Paolo Andrés Alzamora, presidente de la Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico destaca potencial geológico del país. Foto: Ingemmet.
Paolo Andrés Alzamora, presidente de la Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico destaca potencial geológico del país. Foto: Ingemmet.
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Redacción Gestión
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El Perú cuenta con 69 proyectos de , con una inversión superior a los US$757 millones. Sin embargo, apenas el 0.3% del territorio nacional ha sido explorado, informó Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet)

El funcionario sostuvo que esta reducida superficie explorada demuestra el enorme potencial geológico que aún posee el país para el desarrollo de nuevos proyectos mineros y de infraestructura.

El Perú cuenta con 69 proyectos de exploración minera distribuidos en 17 departamentos, con una inversión superior a los US$757 millones. Foto: Ingemmet
El Perú cuenta con 69 proyectos de exploración minera distribuidos en 17 departamentos, con una inversión superior a los US$757 millones. Foto: Ingemmet

La mayor concentración de proyectos de exploración se encuentra en el sur del país, . El resto se distribuye entre Ayacucho, Tacna, Puno, Huancavelica, Moquegua, Cajamarca, Lima, Pasco, La Libertad, Ica, Áncash, Junín, Lambayeque, Cusco y Piura.

En ese contexto, Alzamora señaló que la información geocientífica resulta clave para reducir riesgos en las inversiones y facilitar la toma de decisiones. Fue durante la inauguración del XV Congreso Latinoamericano de Túneles y Obras Subterráneas 2026.

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Asimismo, indicó que el Ingemmet continúa fortaleciendo la cartografía geológica, la investigación científica, la geoquímica y la geofísica con el objetivo de impulsar una exploración más eficiente y sostenible.

Finalmente Alzamora añadió que el representa una oportunidad para atraer inversiones responsables, consolidar el crecimiento económico y responder a las demandas de la transición energética y las nuevas tecnologías.

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