El Perú cuenta con 69 proyectos de exploración minera distribuidos en 17 departamentos, con una inversión superior a los US$757 millones. Sin embargo, apenas el 0.3% del territorio nacional ha sido explorado, informó Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet)

El funcionario sostuvo que esta reducida superficie explorada demuestra el enorme potencial geológico que aún posee el país para el desarrollo de nuevos proyectos mineros y de infraestructura.

El Perú cuenta con 69 proyectos de exploración minera distribuidos en 17 departamentos, con una inversión superior a los US$757 millones. Foto: Ingemmet

La mayor concentración de proyectos de exploración se encuentra en el sur del país, Apurímac lidera la cartera con 12 iniciativas, seguida de Arequipa con 8, sumando 20 proyectos entre ambas regiones. El resto se distribuye entre Ayacucho, Tacna, Puno, Huancavelica, Moquegua, Cajamarca, Lima, Pasco, La Libertad, Ica, Áncash, Junín, Lambayeque, Cusco y Piura.

En ese contexto, Alzamora señaló que la información geocientífica resulta clave para reducir riesgos en las inversiones y facilitar la toma de decisiones. Fue durante la inauguración del XV Congreso Latinoamericano de Túneles y Obras Subterráneas 2026.

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Asimismo, indicó que el Ingemmet continúa fortaleciendo la cartografía geológica, la investigación científica, la geoquímica y la geofísica con el objetivo de impulsar una exploración más eficiente y sostenible.

Finalmente Alzamora añadió que el potencial geológico del Perú representa una oportunidad para atraer inversiones responsables, consolidar el crecimiento económico y responder a las demandas de la transición energética y las nuevas tecnologías.