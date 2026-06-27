El titular de Energía y Minas destacó que el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Piura propuso que se evalúe a Piura como región apta para la industria petroquímica. Foto: Minem
El titular de Energía y Minas destacó que el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Piura propuso que se evalúe a Piura como región apta para la industria petroquímica. Foto: Minem
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Redacción Gestión
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El puerto de Paita, en Piura, será declarado Zona Geográfica Determinada para la instalación de un complejo petroquímico, un proyecto con el que se busca industrializar el gas natural del norte del país y atraer inversiones superiores a los US$ 1,000 millones, anunció Waldir Ayala,

La iniciativa apunta a producir fertilizantes y otros insumos derivados del gas natural, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, reducir la dependencia de las importaciones e impulsar el desarrollo de la industria nacional.

Ministro Waldir Ayasta dijo que Paita será polo de desarrollo para la industria petroquímica en el norte del Perú. Foto: Minem
Ministro Waldir Ayasta dijo que Paita será polo de desarrollo para la industria petroquímica en el norte del Perú. Foto: Minem

El titular de Energía y Minas destacó que el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Piura (CIP-PIURA) propuso que se evalúe a Piura como región apta En ese sentido indicó que esta jurisdicción reúne las condiciones económicas, territoriales y ambientales necesarias para ser declarada Zona Geográfica Determinada.

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Alaya sostuvo que Paita fue elegido por su ubicación estratégica, al contar con un puerto, corredores logísticos, disponibilidad de terrenos para uso industrial y cercanía al corredor agroindustrial Chimbote-Tumbes. Además, dispone de acceso al gas natural proveniente del noroeste peruano, lo que garantizaría el abastecimiento para futuras plantas petroquímicas.

El proyecto también busca dinamizar sectores como la agricultura, la minería y la energía, además de promover la masificación del gas natural y generar un mayor impacto económico en Piura y otras regiones del norte.

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