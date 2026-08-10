La agroexportadora presentó un proyecto para optimizar los procesos de su complejo industrial mediante mejoras en infraestructura y equipamiento. (Foto: La Calera)
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Redacción Gestión
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Procesadora Larán S.A.C. (Prolan), empresa del Grupo La Calera especializada en el procesamiento y exportación de frutas, proyecta un nuevo movimiento para fortalecer la operación de su planta de envasados ubicada en la provincia de Chincha, región Ica. ¿Qué cambios prepara la compañía?

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