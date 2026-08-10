A través de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la agroexportadora planteó el proyecto denominado “Implementación de equipos y áreas para la mejora de la operación de la planta envasado PROLAN”. La propuesta considera la incorporación de nuevos equipos industriales y la adecuación de diversas áreas dentro de su complejo productivo en Alto Larán.

Según el expediente, la iniciativa busca optimizar la operación de la planta mediante mejoras tecnológicas e infraestructura complementaria que permitan hacer más eficientes los procesos de producción. Debido a que las modificaciones no representan cambios significativos sobre la actividad autorizada ni generan impactos ambientales relevantes, el proyecto se tramita mediante un Informe Técnico Sustentatorio.

Prolan estima una inversión de S/ 2.05 millones para ejecutar las mejoras contempladas en el proyecto en su planta que procesa mandarinas y otras frutas. (Foto: GEC).

Nuevos equipos y áreas

Como parte del referido proyecto, Prolan plantea incorporar nuevos equipos para distintas etapas del procesamiento y envasado de frutas. Entre ellos figuran máquinas envasadoras, pasteurizadores, equipos de inspección de sellos, una planta de nitrógeno, torres de enfriamiento, equipos de rayos X y una nueva caldera, además de otras maquinarias destinadas a fortalecer la operación de la planta.

Asimismo, el expediente contempla la ampliación de algunas áreas existentes y la construcción de nueva infraestructura de apoyo. En ese sentido, la empresa prevé ampliar el almacén de postproducción y el área de pelado químico, además de habilitar almacenes para productos químicos y saneamiento, junto con obras civiles para la instalación de determinados equipos.

La empresa precisa que todas las intervenciones se ejecutarán dentro de la planta ya existente en Alto Larán, sin modificar la actividad industrial autorizada. El objetivo es fortalecer el desempeño operativo mediante una mejor distribución de equipos y espacios de soporte para el proceso productivo.

Inversión para fortalecer operación de su planta

Para llevar adelante estas mejoras, Prolan estima una inversión de S/ 2.05 millones, monto destinado tanto a la adquisición de equipos como a la ejecución de las obras civiles contempladas en el proyecto. El documento indica que dicho presupuesto podrá ajustarse durante el desarrollo de la iniciativa.

Actualmente, la compañía produce cups de mandarina y durazno, así como conservas de mandarina enlatadas, productos orientados a los mercados de exportación. Su planta de Chincha concentra estas operaciones bajo la actividad de elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.

El ITS también recuerda que Prolan cuenta con una Declaración de Adecuación Ambiental aprobada para su planta de envasados y que, en 2025, obtuvo la conformidad de Produce para instalar una planta de tratamiento de aguas residuales industriales, antecedentes que forman parte del historial ambiental de la empresa.

Con este nuevo proyecto, la empresa busca fortalecer la operación de su planta mediante la incorporación de tecnología y mejoras en su infraestructura de apoyo, en una iniciativa que actualmente se encuentra en evaluación por parte de Produce.