Según un análisis de Fluctuante, empresa peruana especializada en estadísticas para el sector agroexportador, basado en datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat-Aduanas) se identificaron 16 principales empresas exportadoras de cítricos , las cuales lideraron la campaña con un valor FOB (ventas al exterior) de US$ 250 millones durante la campaña 2024.

David Sandoval, CEO de Fluctuante, destacó la gran oportunidad que tienen los cítricos a nivel global, especialmente en mercados con alto consumo como Estados Unidos y Europa, lo que ha impulsado un crecimiento notable en el sector. “Contamos con un gran potencial para seguir expandiéndonos, particularmente en mercados clave como el asiático , ahora que tenemos la posibilidad de exportar nuestros cultivos directamente a China ”, explicó a Gestión.

Dentro de las principales exportadoras, destaca en primer lugar Procesadora Laran (Prolan), perteneciente al grupo La Calera , con un volumen exportado de 57,000 toneladas, registrando un aumento de 8%. La firma mantiene un desempeño sólido con ingresos FOB de US$ 60 millones.

En segundo lugar se encuentra el Consorcio de Productores de Frutas (CPF) , propietario de las marcas comerciales Malki y Brixia, que alcanzó un volumen de 43,000 toneladas y generó US$ 59 millones en exportaciones, marcando un crecimiento del 29% respecto a la campaña anterior. En conjunto, ambas empresas representan casi la mitad del volumen exportador de las principales compañías del ranking.

Luego le sigue Safresco del grupo español Citri&Co que registró un volumen de exportación de 20,000 toneladas, lo que representa un aumento del 8%. Este crecimiento le permite mantener su posición en el mercado con ingresos FOB de US$ 22 millones.

En cuarto lugar, figura Coexa, empresa peruana conocida por la exportación de tangelos, que exportó 16,000 toneladas y obtuvo ingresos FOB de US$ 20 millones, registrando un crecimiento de 21%.

En el top 5 está Asesorías e Inversiones Muva, que ha exportado 11,000 toneladas durante la temporada 2024 . Dicha cifra le ha permitido generar un valor FOB de US$ 16 millones, destacándose entre las principales exportadoras del país.

LAS OTRAS EMPRESAS AGROEXPORTADORAS

En el sexto lugar se encuentra la empresa Sterling Perú, especializada en la producción y exportación de tangelo y palta, que exportó cerca de 7,000 toneladas y obtuvo ingresos FOB de US$ 10 millones. Luego aparece Camposol , parte del Grupo Dyer Coriat (DC), que registró un crecimiento de 16% durante la campaña 2024, con 6,000 toneladas exportada de cítricos. Este aumento le asegura un valor de US$ 9 millones.

Le sigue Fruchincha, que también exportó 6,000 toneladas, logrando un valor de US$ 7 millones. En el noveno lugar, Agrícola Don Ricardo mantuvo un volumen similar de 6,000 toneladas, pero sus ingresos cayeron un 3%, pasando de US$ 8 millones en 2023 a US$ 7 millones en 2024. En tanto, Procesadora Torre Blanca, ocupa el décimo puesto con 5,000 toneladas e ingresos FOB de US$ 7 millones.

Las demás empresas que completan el ranking como Siembra Alta, Agrícola Las Marías, Central San Luis, Agroindustrial Huamani, Corporación Agro Latam Export y Westfalia (especializada en palta ) , sumaron en total US$ 32 millones, alcanzando 26,000 toneladas.

LO QUE SE ESPERA PARA ESTA CAMPAÑA

De acuerdo con la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (ProCitrus) , la temporada 2025 será una buena campaña debido a que las variedades tempranas, que no terminaron de producir a plenitud en 2024, recuperen sus volúmenes este año.

En detalle, la exportación de lima Tahití , que registró una alta demanda el año pasado, continuará en aumento. Este crecimiento responde a la buena productividad de este cítrico en Piura , impulsada por la entrada en producción de nuevas áreas de cultivo . Así, se prevé un incremento sostenido en los envíos de esta especie en los próximos años.

También, seguirán creciendo los envíos de naranja, que logró buenos precios en el mercado internacional, al punto de que el jugo de naranja cuadruplicó su precio. “ Por la información que recibimos y por lo que vemos, hoy se está buscando en Perú la naranja Valencia de jugo para llevarla a la industria, dado que se está pagando de cuatro a seis veces más por el litro de naranja concentrado respecto de lo que se pagaba hace dos o tres años ”, señaló Sergio del Castillo, gerente general de ProCitrus , en declaraciones a Citrinotas.

Asimismo, agregó que la mandarina, la lima Tahití y la naranja Valencia, son las categoría de exportación las que mantendrán una expectativa de crecimiento en 2025.

EN CORTO

Según el reporte de Fluctuante, durante la campaña de 2024, la exportación de cítricos sumaron US$ 357 millones y un total de 300,418 toneladas, lo que representa una crecimiento de 29% en valor y del 17% en volumen en comparación con la temporada anterior.

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones, con un 49% del total. Le siguieron Países Bajos con un 13%, Reino Unido con un 9%, México con un 7% y Chile con un 4%.

Temas que te podrían interesar sobre cítricos

SOBRE EL AUTOR Edgar Velito Limaylla Redactor de Negocios con enfoque en Industrias, Tecnología y Educación. Anteriormente, exredactor de Economía en Diario El Gobierno. Desde el 2023 es parte de Gestión.