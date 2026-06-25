Bradken inaugurará una nueva fundición en Chilca en la primera semana de julio para fabricar revestimientos de acero.
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Josimar Cóndor
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La transición energética y la cartera de proyectos mineros en Perú están acelerando la demanda de componentes clave para plantas de procesamiento. Los molinos que trituran el mineral se desgastan rápido y sus revestimientos deben reponerse cada cierto tiempo. Ante ese escenario, la multinacional australiana Bradken decidió convertir a Perú en su hub de exportación para América Latina. Conozca todos los detalles de este proyecto en Chilca y el impacto que tendrá en la industria nacional.

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