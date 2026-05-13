El cobre alcanzó el martes un máximo histórico en torno a los US$ 14,000 por tonelada, en tanto el repunte de la demanda en China y el aumento de los riesgos de suministro contrarrestan las preocupaciones por el impacto de la guerra con Irán en el crecimiento mundial.

Según datos de Bloomberg, los precios subieron hasta un 0.6% a US$ 14,025 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, aproximándose al récord de más de US$ 14,500 por tonelada alcanzado en enero.

El movimiento se produjo a pesar de que la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el alto al fuego con Irán estaba “en estado crítico” generó nueva volatilidad en los mercados financieros.

El metal industrial de referencia ha repuntado con fuerza en las últimas sesiones impulsado por una serie de factores, entre ellos la recuperación de la demanda en China y una restricción en los suministros de azufre en Medio Oriente que amenaza algunas formas de producción de cobre. También se ha vuelto altamente correlacionado con los mercados bursátiles de EE.UU. a medida que las acciones tecnológicas han subido.

Reacción en Chile

Chile, el mayor productor de cobre del mundo, celebró que el precio del metal rojo alcanzara ayer los US$ 6.29 la libra, su máximo histórico, pero alertó de riesgos en la oferta global.

En las últimas semanas, los factores alcistas del cobre han compensado con creces las preocupaciones por la amenaza que la guerra en Medio Oriente representa para la economía industrial global. Aun así, las inquietudes por las crecientes consecuencias del conflicto volvieron a primer plano en los mercados después de que Trump rechazara las propuestas de Irán para un acuerdo de paz.

“El precio histórico alcanzado por el cobre es una buena noticia para la economía chilena, porque estimula proyecciones favorables para la inversión y el dinamismo de la industria minera. También significa una mayor recaudación tributaria para el Estado”, dijo -en un comunicado- el ministro chileno de Economía y Minería, Daniel Mas.

El precio del cobre a tres meses registró este martes su máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al alcanzar los US$ 6.29 por libra (US$ 13,872 la tonelada métrica).

El cobre recibe un impulso gracias al auge de las acciones tecnológicas | Este metal se ha correlacionado estrechamente con los mercados de valores estadounidenses.

Se trata de un aumento del 1.46% con respecto al precio del lunes, según la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que apuntó que, en lo que va de año, el precio medio del cobre alcanza los US$ 5.84 la libra.

“Si bien los altos precios registrados este año por nuestro principal producto de exportación responden, principalmente, a una combinación de factores que están tensionando la capacidad de respuesta entre oferta y demanda, estos valores son un indicador muy positivo para el desarrollo de la minería chilena, que proyecta una cartera de inversiones superior a los US$ 100,000 millones”, indicó Mas.

El Gobierno liderado por el ultraconservador José Antonio Kast está tratando de acelerar esas inversiones “con una regulación más eficiente y una tramitación más ágil de permisos”, agregó el ministro.

Según Cochilco, el precio histórico se explica por la lenta normalización de la mina Grasberg, en Indonesia; la caída en la producción chilena registrada el primer trimestre de 2026; la escasez de ácido sulfúrico asociada a disrupciones logísticas en el Estrecho de Ormuz y el persistente déficit de concentrados.

“El mercado del cobre está reflejando una creciente preocupación por la capacidad de respuesta de la oferta mundial frente a una demanda que se mantiene sólida”, aseguró -en el mismo comunicado- la vicepresidenta ejecutiva del organismo estatal, Claudia Rodríguez.

Chile -donde la minería representa cerca del 13% del PBI nacional y operan gigantes mineras como Codelco, BHP o Anglo American- cerró 2025 con una producción total de 5.4 millones de toneladas de cobre, lo que significa una caída del 1.65% con respecto al año anterior.

La reducción en la producción se debió principalmente a la interrupción de las operaciones en El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo, que fue afectada por un derrumbe en julio pasado en el que murieron seis trabajadores.

El cobre es considerado “el sueldo de Chile” y se calcula que por cada centavo que sube, el país austral recibe entre treinta y cuarenta millones de dólares adicionales en impuestos.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE