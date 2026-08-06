El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Carlos Yáñez Lazo como jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), y designó a su reemplazo este jueves 6 de agosto.

Según las normas legales, Miguel Yamasaki Koizumi será el nuevo jefe del Cenepred, organismo clave para la amenaza de El Niño.

Yamasaki Koizumi es un coronel del Ejército en retiro, e ingeniero en Medios Radioeléctricos, Maestro en Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), Máster Especializado en Dirección de Operaciones de Centrum Católica y Escuela de Alta Dirección y Administración – EADA.

Anteriormente fue jefe del Cenepred y director de preparación y coordinador operativo del COEN en Defensa Civil.

Tal como informó Gestión, Cenepred alertó que unas 8 millones de personas están en riesgo muy alto por inundaciones y otros eventos por El Niño extraordinario.

Cenepred identificó a Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica y Arequipa como los departamentos con más gente expuesta a inundaciones por el FEN.

Cabe añadir que se estima que el fenómeno El Niño tendrá su pico de intensidad entre noviembre y diciembre a raíz de las anomalías en el Pacífico central.