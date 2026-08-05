Mar peruano registra anomalías térmicas de hasta 5.4 °C y calentamiento continuará hasta 2027. Foto: Andina
Mar peruano registra anomalías térmicas de hasta 5.4 °C y calentamiento continuará hasta 2027. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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, en un contexto donde en algunas zonas de la costa los valores habituales del aire han llegado a estar entre 7 y 8 °C por encima de lo habitual.

Según indicó el vocero del Enfen,

“La composición de la masa de agua es diferente en unas zonas; los perfiles de la costa, que condicionan la circulación; y la activación del viento hacen que la temperatura sea variable de un lugar a otro”, indicó a la agencia Andina.

, y la temperatura es menor en alta mar que cerca de la costa. Sobre este patrón, asociado a El Niño, las temperaturas aumentan de manera diferente según la zona.

Según lo reportado,

Vásquez precisó que la tendencia reciente ha sido desigual, ya que en San José la anomalía sigue aumentando, en Paita ha disminuido, en Chicama ha aumentado levemente y en el Callao se mantiene relativamente estable, entre 4 y 5 °C.

“Hay un contacto directo con la parte atmosférica: el calor se transmite del océano a la atmósfera y de la atmósfera al océano. Como el océano está caliente, le está dando energía a la atmósfera, que es mucho más dinámica y donde los cambios son mucho más rápidos”, añadió.

El especialista señaló que el paso de una onda Kelvin cálida prevista para julio generó un nuevo aumento de la anomalía térmica, la cual había descendido ligeramente antes.

Precisa que el calentamiento no se limita a la superficie: en la zona norte se han registrado anomalías de hasta 6 °C en los primeros 50 metros de profundidad, y superiores a 1 °C entre los 150 y 200 metros.

Debido a ese calentamiento en profundidad, el océano demora en enfriarse.

Impacto de lluvias

Vásquez dijo que, al no ser todavía temporada de lluvias, el impacto por precipitaciones es limitado, aunque se han registrado lloviznas asociadas a la humedad atmosférica que causaron problemas en algunas zonas, como Villa El Salvador.

En este contexto, comentó que la llovizna influye, pero también evidencia la falta de planificación adecuada en las construcciones, ya que uno de estos eventos de impacto pequeño no debería ocasionar daños como los recientemente registrados.

A su vez, para agosto y septiembre proyectó que el calentamiento comenzará con magnitud fuerte, con impacto aún limitado de lluvias en la mayor parte del litoral, con excepción a episodios esporádicos o intensos concentrados en el norte.

Por otro lado,

La mayor anomalía del litoral se registró en San José, en Lambayeque, seguido de Chicama en La Libertad, Tumbes, Paita, entre otras zonas. Foto: Difusión
La mayor anomalía del litoral se registró en San José, en Lambayeque, seguido de Chicama en La Libertad, Tumbes, Paita, entre otras zonas. Foto: Difusión

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