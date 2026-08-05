El presidente de Argentina, Javier Milei. (John Reyes Mejia / EFE)
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Redacción Gestión
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El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, retiró este miércoles el polémico capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto legislativo sobre propiedad privada, que el Senado tiene previsto debatir el jueves y rechazado por la sociedad.

confirmó a EFE un portavoz del bloque conformado por La Libertad Avanza (LLA, partido oficialista) y sus aliados en el Senado.

Además, explicó que “la decisión fue adoptada por unanimidad entre los integrantes del espacio con el objetivo de continuar trabajando sobre ese capítulo y alcanzar un mayor nivel de consenso”.

Y aclaró que esta medida no implica la eliminación definitiva del capítulo sino que responde a “la voluntad política de seguir trabajando el texto y enriquecerlo con nuevos aportes”.

La decisión de este miércoles se da tras la convocatoria, por parte de distintos sectores sociales, de una movilización frente al Congreso este jueves para expresar el rechazo al proyecto bajo el lema “La patria no se vende”.

El capítulo retirado este miércoles buscaba introducir cambios a la actual ley de tierras rurales, incluida una disminución de restricciones de compra por parte de personas y empresas privadas extranjeras.

La ley vigente establece que los extranjeros no pueden poseer más de un 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1,000 hectáreas en la zona agropecuaria núcleo (centro-este de Argentina).

El polémico capítulo eliminaba inicialmente el tope del 15%, pero, ante la creciente oposición a la iniciativa, el Gobierno optó por ampliar el límite máximo de propiedad extranjera al 25% antes de finalmente retirarlo del proyecto a debatir.

Javier Milei, presidente de Argentina. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Javier Milei, presidente de Argentina. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

Según el Observatorio, en Argentina hay 13.2 millones de hectáreas (132,000 kilómetros cuadrados) en manos extranjeras, una superficie similar a la de países como Grecia o Nicaragua.

Con información de EFE

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